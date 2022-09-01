Названы улицы Новосибирска, которые отремонтируют на 150 млн от губернатора

Глава региона назначил мэру Анатолию Локтю выплату допсредств на благоустройство дорог. Работы, по его поручению, городские власти должны выполнить до зимы.
«АиФ-Новосибирск» узнал, на какие улицы выделили деньги:
- Советское шоссе от ул. Аникина в направлении ул. Петухова (завершение в 2023 году)
- ул. С. Шамшиных (от ул. Гоголя до ул. Крылова)
- ул. Стофато (от Кошурникова до Стофато 17)
- ул. Т. Снежиной (от трубопровода до ул. Виталия Потылицына 9/4)
- ул. Детский проезд (от ул. Терешковой до Морского проспекта)
- ул. Связистов (на участке от дома 159 до ООТ ж/м "Юго-Западный")
- ул. Кошурникова (четная сторона от дома 8а до дома 22/3, нечетная сторона от дома 29 к.1 до дома 23/1)
- ул. Д. Ковальчук (в районе дома 20 к.3, вдоль дома 248 до ул. Дачной)
- ул. Залесского (от Горбольницы до Даргомыжского)
- ул. Окружная (от Г. Колонды до пер. Рекордный)
- ул. Забалуева (от 4 до 12 пер. Порт-Артурского).