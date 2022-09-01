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Названы улицы Новосибирска, которые отремонтируют на 150 млн от губернатора

Сегодня, 11:33
Фото: atas.info

Названы дороги Новосибирска, которые отремонтируют на 150 млн от губернатора - список

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых проведут ремонт в 2022 году. Ранее на эти цели муниципалитету выдал дополнительно 150 млн рублей губернатор Андрей Травников из бюджета Новосибирской области.
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2022

Глава региона назначил мэру Анатолию Локтю выплату допсредств на благоустройство дорог. Работы, по его поручению, городские власти должны выполнить до зимы.

«АиФ-Новосибирск» узнал, на какие улицы выделили деньги: 

- Советское шоссе от ул. Аникина в направлении ул. Петухова (завершение в 2023 году)

- ул. С. Шамшиных (от ул. Гоголя до ул. Крылова)

- ул. Стофато (от Кошурникова до Стофато 17)

- ул. Т. Снежиной (от трубопровода до ул. Виталия Потылицына 9/4)

- ул. Детский проезд (от ул. Терешковой до Морского проспекта)

- ул. Связистов (на участке от дома 159 до ООТ ж/м "Юго-Западный")

- ул. Кошурникова (четная сторона от дома 8а до дома 22/3, нечетная сторона от дома 29 к.1 до дома 23/1)

- ул. Д. Ковальчук (в районе дома 20 к.3, вдоль дома 248 до ул. Дачной)

- ул. Залесского (от Горбольницы до Даргомыжского)

- ул. Окружная (от Г. Колонды до пер. Рекордный)

- ул. Забалуева (от 4 до 12 пер. Порт-Артурского).

#Алина Шефер#Город#2022#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Мэр#Губернатор#Травников
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