Названы улицы Новосибирска, которые отремонтируют на 150 млн от губернатора

Стали известны школы Новосибирска с наибольшим числом учеников мигрантов

В Новосибирске в школе возле Хилокского рынка и в Плющихинском микрорайоне будет учиться больше всего мигрантов в 2022 году. Информацию на пресс-конференции предоставил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.