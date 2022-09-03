Когда и где состоится концерт Дмитрия Колдуна: Огненное шоу и самый большой салют в Бердске – где, во сколько смотреть:

Город Бердск 3 сентября 2022 года встретит свой 306-й День Рождения вместе с горожанами. А порадовать их концертом на праздник приедет знаменитый белорусский певец Дмитрий Колдун. Во сколько начнется выступление звезды, а также грандиозный салют и огненное шоу – расскажет Atas.info.

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Когда и где состоится концерт Дмитрия Колдуна: Уже в субботу, бердчане увидят настоящую звезду российской и белорусской эстрады – Дмитрия Колдуна. Он певец, композитор, победитель проекта «Фабрика звёзд-6», а также призер «Евровидения-2007». Многие сибиряки могут узнать Колдуна по песням - «В комнате пустой», «Время», «Пьяный ангел» и многим другим. Также он часто появлялся в различных развлекательных программах в эфире Первого канала. Выступление народной звезды начнется в 21:15 на площади Горького в Бердске 3 сентября 2022 года. Огненное шоу и самый большой салют в Бердске – где, во сколько смотреть: Фото: 1MI Для жителей Бердска и гостей города в праздничный день власти подготовили настоящее огненное пиротехническое шоу. В воздух будут пускать десятки петард, которые разорвутся на маленькие огоньки в небе. Шоу стартует на площади Дворца культуры «Родина» в 21:00. Смотрите, не пропустите… Через час после этой программы на сцену выйдет выше упомянутый исполнитель Дмитрий Колдун. Праздник завершится зрелищным салютом. Залпы запустят в небо над Бердском ровно в 22:00. В это время лучше находиться в центре города, чтобы в полной мере насладиться иллюминацией.