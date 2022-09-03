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Бердск День города 2022 салют: где и во сколько начало 3 сентября

Сегодня, 08:25
Фото: ВК Дмитрия Колдуна/1Mi
Город Бердск 3 сентября 2022 года встретит свой 306-й День Рождения вместе с горожанами. А порадовать их концертом на праздник приедет знаменитый белорусский певец Дмитрий Колдун. Во сколько начнется выступление звезды, а также грандиозный салют и огненное шоу – расскажет Atas.info.

Когда и где состоится концерт Дмитрия Колдуна:

Уже в субботу, бердчане увидят настоящую звезду российской и белорусской эстрады – Дмитрия Колдуна. Он певец, композитор, победитель проекта «Фабрика звёзд-6», а также призер «Евровидения-2007». 

Многие сибиряки могут узнать Колдуна по песням - «В комнате пустой», «Время», «Пьяный ангел» и многим другим. Также он часто появлялся в различных развлекательных программах в эфире Первого канала.

Выступление народной звезды начнется в 21:15 на площади Горького в Бердске 3 сентября 2022 года. 

Огненное шоу и самый большой салют в Бердске – где, во сколько смотреть:

Фото: 1MI

Для жителей Бердска и гостей города в праздничный день власти подготовили настоящее огненное пиротехническое шоу. В воздух будут пускать десятки петард, которые разорвутся на маленькие огоньки в небе.

Шоу стартует на площади Дворца культуры «Родина» в 21:00. Смотрите, не пропустите…

Через час после этой программы на сцену выйдет выше упомянутый исполнитель Дмитрий Колдун. Праздник завершится зрелищным салютом.

Залпы запустят в небо над Бердском ровно в 22:00. В это время лучше находиться в центре города, чтобы в полной мере насладиться иллюминацией.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#2022#Новосибирск#День города#Бердск#Салют#Фейерверк#Программа
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