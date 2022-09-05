Полицейский из Бердска проигнорировал убийство женщины мужем – озвучен приговор суда

В его рабочее место поступали неоднократно звонки с сообщением о том, что в одной из квартир микрорайона Северный женщине угрожают убийством и сильно избивают. Полицейский просто проигнорировал данный звонок и не стал вызывать наряд на место происшествия. В результате халатности муж убил жену.