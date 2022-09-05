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Полицейский из Бердска проигнорировал убийство женщины мужем – озвучен приговор суда

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI

В Бердске осудили полицейского, который не отреагировал на убийство женщины

Суд города Бердска Новосибирской области вынес приговор полицейскому, не отреагировавшему на сообщение об убийстве женщины собственным мужем, о чем сообщили в прокуратуре региона.
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Суд

Инцидент произошел в ночь с 28 по 29 марта 2021 года. Подсудимый был на суточном дежурстве – он занимал должность помощника оперативного дежурного части. 

В его рабочее место поступали неоднократно звонки с сообщением о том, что в одной из квартир микрорайона Северный женщине угрожают убийством и сильно избивают. Полицейский просто проигнорировал данный звонок и не стал вызывать наряд на место происшествия. В результате халатности муж убил жену. 

Суд вынес правоохранителю приговор: 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также суд лишил обвиняемого права занимать должности в государственных органах на 2 года. Приговор в законную силу не вступил. Свою вину полицейский не признал. 

#Приговор#Суд#Общество#Происшествия#2022#Новосибирская область#Новосибирск#Эмилия Каплунская
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