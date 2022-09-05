Полицейский из Бердска проигнорировал убийство женщины мужем – озвучен приговор суда

Инцидент произошел в ночь с 28 по 29 марта 2021 года. Подсудимый был на суточном дежурстве – он занимал должность помощника оперативного дежурного части.
В его рабочее место поступали неоднократно звонки с сообщением о том, что в одной из квартир микрорайона Северный женщине угрожают убийством и сильно избивают. Полицейский просто проигнорировал данный звонок и не стал вызывать наряд на место происшествия. В результате халатности муж убил жену.
Суд вынес правоохранителю приговор: 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также суд лишил обвиняемого права занимать должности в государственных органах на 2 года. Приговор в законную силу не вступил. Свою вину полицейский не признал.