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Самокатчики из Новосибирска наездили уже почти 3 млн километров по городу

Сегодня, 14:57
Фото: 1MI
В Новосибирске на арендованных электросамокатах Whoosh люди проехали почти три миллиона километров с начала сезона 2022 года. Информацию предоставили в пресс-службе компании.

Сезон стартовал 2 апреля, за это время новосибирцы проехали более 2 700 000 километров. При этом чаще всего люди передвигались по Красному проспекту, Октябрьской и Вокзальной магистрали. Также в топ вошли улицы Орджоникидзе, Гоголя, Кошурникова, Кирова, Большевистская, проспект Карла Маркса, а также Октябрьский мост.

В основном горожане пользуются этим транспортом, чтобы съездить по делам – таким поездок почти 80%.

Стоит отметить, что электросамокаты уберут с улиц Новосибирска, когда будет холодно и выпадет снег.

#Александр Кондратьев#Транспорт#Новосибирск#Электросамокаты#Поездки#Аренда
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