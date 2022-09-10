Самокатчики из Новосибирска наездили уже почти 3 млн километров по городу

Сезон стартовал 2 апреля, за это время новосибирцы проехали более 2 700 000 километров. При этом чаще всего люди передвигались по Красному проспекту, Октябрьской и Вокзальной магистрали. Также в топ вошли улицы Орджоникидзе, Гоголя, Кошурникова, Кирова, Большевистская, проспект Карла Маркса, а также Октябрьский мост.