Новосибирские волонтеры нашли скитавшегося 5 дней на Васюганских болотах пенсионера

«Дедушка замерз, устал, долго там бродил. Когда началась эвакуация пошел на встречу сам, но до штаба ещё не дошел из-за завалов, буреломов. Очень труднопроходимая местность. Предварительно, его состояние удовлетворительное», - рассказала глава поискового отряда Алеся Яблонских.
Николай Игнатиков заблудился в лесу Новосибирской области 12 сентября. Все это время его искали с вертолетов, пешими отрядами и с помощью специальных устройств. А дни становились холоднее, и надежда на его спасение угасала, но волонтеры не сдавались.
«Эвакуация ещё продлиться долго. Лес тяжелый, а дедушка находится очень далеко от места штаба. Там путь через реку. Но благо, он жив», - говорят волонтеры.
На встречу пенсионеру уже выдвинулись специалисты. Скоро он вернутся домой.