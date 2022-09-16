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Новосибирские волонтеры нашли скитавшегося 5 дней на Васюганских болотах пенсионера

Сегодня, 11:34
Фото: википедия/Лиза Алерт
Пропавшего на Васюганских болотах под Новосибирском 73-летнего пенсионера нашли живым. Об успешном завершении поисков 16 сентября Atas.info сообщили в отряде «Лиза Алерт».
«Дедушка замерз, устал, долго там бродил. Когда началась эвакуация пошел на встречу сам, но до штаба ещё не дошел из-за завалов, буреломов. Очень труднопроходимая местность. Предварительно, его состояние удовлетворительное», - рассказала глава поискового отряда Алеся Яблонских.

Николай Игнатиков заблудился в лесу Новосибирской области 12 сентября. Все это время его искали с вертолетов, пешими отрядами и с помощью специальных устройств. А дни становились холоднее, и надежда на его спасение угасала, но волонтеры не сдавались.

«Эвакуация ещё продлиться долго. Лес тяжелый, а дедушка находится очень далеко от места штаба. Там путь через реку. Но благо, он жив», - говорят волонтеры.

На встречу пенсионеру уже выдвинулись специалисты. Скоро он вернутся домой.

#Алина Шефер#Общество#Пропал
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