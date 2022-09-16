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В Новосибирской области 9 сутки ищут пропавшего 11-летнего кемеровчанина

Сегодня, 09:44
Фото: atas.info/Лиза Алерт
Поиски пропавшего 8 сентября 11-летнего Артема Мисалева из Кемерово продолжили в Новосибирской области. Волонтеры предполагают, что мальчик могу приехать в наш регион к другу.

О местонахождении ребенка неизвестно уже 9 дней. Поисковики подняли «на уши» всю Кемеровскую область, а сейчас отрабатывают другую версию – он может находится на территории Новосибирска и районов региона.

«Мальчик мог уехать к другу, который проживает в Новосибирской области. Из дома в Кемерово он вышел со скейтбордом и вероятно, с рюкзаком», - рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Пропавший Артем – мальчик 11 лет. Может быть одет в черную кофту, белую футболку, синие джинсы, бордовые кроссовки. Возле брови шрам, русые волосы.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Пропал#Дети
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