В Новосибирской области 9 сутки ищут пропавшего 11-летнего кемеровчанина

О местонахождении ребенка неизвестно уже 9 дней. Поисковики подняли «на уши» всю Кемеровскую область, а сейчас отрабатывают другую версию – он может находится на территории Новосибирска и районов региона.
«Мальчик мог уехать к другу, который проживает в Новосибирской области. Из дома в Кемерово он вышел со скейтбордом и вероятно, с рюкзаком», - рассказали в отряде «Лиза Алерт».
Пропавший Артем – мальчик 11 лет. Может быть одет в черную кофту, белую футболку, синие джинсы, бордовые кроссовки. Возле брови шрам, русые волосы.