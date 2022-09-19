По словам владельца авто, инцидент произошёл ночью, 14 сентября во дворе дома №15 по улице Лескова. Судя по кадрам, две девушки забрались на незнакомый им автомобиль в целях сделать фото. Мужчина заметил царапины только утром.
«Проходя мимо припаркованного автомобиля, решили сделать фотографии с ней: залезли на капот, крышу, багажник, после чего с утра были обнаружены следы от обуви, рук и две глубокие царапины на капоте и крыше», — рассказал новосибирец.
В итоге подписчики группы разгневались из-за такого поведения девушек. По слова комментаторов, любительниц селфи нужно наказать по всей строгости закона.