В Октябрьском районе Новосибирска девушки залезли на чужой автомобиль, чтобы сделать с ним фотографии, однако поцарапали его и ушли. Об этом рассказал автор поста в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам владельца авто, инцидент произошёл ночью, 14 сентября во дворе дома №15 по улице Лескова. Судя по кадрам, две девушки забрались на незнакомый им автомобиль в целях сделать фото. Мужчина заметил царапины только утром. «Проходя мимо припаркованного автомобиля, решили сделать фотографии с ней: залезли на капот, крышу, багажник, после чего с утра были обнаружены следы от обуви, рук и две глубокие царапины на капоте и крыше», — рассказал новосибирец. В итоге подписчики группы разгневались из-за такого поведения девушек. По слова комментаторов, любительниц селфи нужно наказать по всей строгости закона.