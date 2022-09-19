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Две девушки поцарапали чужой автомобиль в Новосибирске, пытаясь сделать с ним фото

Сегодня, 02:29
Фото: Инцидент Новосибирск
В Октябрьском районе Новосибирска девушки залезли на чужой автомобиль, чтобы сделать с ним фотографии, однако поцарапали его и ушли. Об этом рассказал автор поста в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам владельца авто, инцидент произошёл ночью, 14 сентября во дворе дома №15 по улице Лескова. Судя по кадрам, две девушки забрались на незнакомый им автомобиль в целях сделать фото. Мужчина заметил царапины только утром.

«Проходя мимо припаркованного автомобиля, решили сделать фотографии с ней: залезли на капот, крышу, багажник, после чего с утра были обнаружены следы от обуви, рук и две глубокие царапины на капоте и крыше», — рассказал новосибирец.

В итоге подписчики группы разгневались из-за такого поведения девушек. По слова комментаторов, любительниц селфи нужно наказать по всей строгости закона.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022
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