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Под Новосибирском отец с сыном спустили овчарку на полицейских и попали под суд

Сегодня, 04:10
Фото: 1MI
Суд вынес приговор двум мужчинам, напавшим на полицейских в Новосибирской области. Они избили правоохранителей, а потом спустили на них немецкую овчарку.

Согласно данным суда, инцидент произошел в городе Татарске 9 февраля 2022 года. В полицию поступило сообщение от женщины о семейном конфликте с мужчиной. Сотрудников МВД у квартиры встретили ранее судимый 26-летний сожитель дамы и его отец.

Мужчинам не понравился допрос сибирячки, и они накинулись на правоохранителей с кулаками. Потом спустили на них овчарку. Полицейские смогли утихомирить дебоширов и доставить в отделение.

Суд приговорил молодого новосибирца к 3 годам и 1 месяцу колонии, а его отца к 2 годам и 6 месяца условно. Приговор в законную силу ещё не вступил.

#Алина Шефер#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Полиция
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