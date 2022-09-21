Под Новосибирском отец с сыном спустили овчарку на полицейских и попали под суд

Согласно данным суда, инцидент произошел в городе Татарске 9 февраля 2022 года. В полицию поступило сообщение от женщины о семейном конфликте с мужчиной. Сотрудников МВД у квартиры встретили ранее судимый 26-летний сожитель дамы и его отец.
Мужчинам не понравился допрос сибирячки, и они накинулись на правоохранителей с кулаками. Потом спустили на них овчарку. Полицейские смогли утихомирить дебоширов и доставить в отделение.
Суд приговорил молодого новосибирца к 3 годам и 1 месяцу колонии, а его отца к 2 годам и 6 месяца условно. Приговор в законную силу ещё не вступил.