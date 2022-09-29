Напомним, что президент России Владимир Путин в своей речи 21 сентября заявлял, что призывать в рамках частичной мобилизации будут только тех, кто служил и участвовал в боевых действиях.
Сибиряк Алексей поделился с НГС, что был мобилизован Куйбышевским военкоматом – ему 45 лет, срочку не служил, но в военном билете указано, что он рядовой по категории «Б» с незначительными ограничениями. При этом у него имеется такие заболевания, как – пиелонефрит, гипертония, артрозы.
Сложности еще в том, что он работает на вахте в автономном режиме – его оттуда можно вывезти только вертолетом. В итоге он приехал 25 сентября домой и сразу получил повестку, а на следующий день ему нужно было идти на прием к врачу в Куйбышевскую поликлинику.
«Как только в поликлинике услышали, что мне нужно в военкомат, отказались мне выдавать карту, не дали даже сфотографировать данные оттуда, выписку не сделали. В военкомате я говорил, что у меня давление, двухсторонний пиелонефрит уже много лет», - цитирует слова мужчины сайт НГС.
При этом Алексея успели свозить на автобусе из Куйбышевского района в место сбора в Новосибирске. Там были люди, которые даже старше его и с разными опасными болезнями. Военный билет у него забрали и отправили домой с повесткой на комиссию в военкомат 30 сентября.
Сергей из Ярково в возрасте 38 лет тоже столкнулся с проблемой призыва – он уже находится на месте сбора призванных. У мужчины категория «А», рядовой. Он служил, но именно боевого опыта у него нет.
В разъяснениях о частичной мобилизации говорилось, что в первую очередь призываются рядовые до 35, переживает жена. В его повестке было написано, что проверочные сборы будут с 26 сентября по 7 октября 2022 года.
Жена призванного утверждает, что мужчину забрали принудительно прямо из дома, а на военные сборы так не забирают. Она уже написала заявление в военную прокуратуру и ждет ответа.