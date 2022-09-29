Сложности еще в том, что он работает на вахте в автономном режиме – его оттуда можно вывезти только вертолетом. В итоге он приехал 25 сентября домой и сразу получил повестку, а на следующий день ему нужно было идти на прием к врачу в Куйбышевскую поликлинику.