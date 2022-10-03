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Пункт для консультаций мобилизованных откроют в Новосибирске с 3 октября

Сегодня, 01:51
Фото: тг-канал Андрея Травникова
Губернатор Андрей Травников анонсировал открытие пункта консультаций мобилизованным с понедельника, 3 октября, о чем написал в своем Telegram-канале.

1 октября глава региона посетил пункт формирования подразделений из резервистов, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Андрей Травников посетил казармы, столовые, палаточный городок на территории НВВКУ.

По словам губернатора, от мобилизованных и их родственников поступает немало вопросов юридического характера, а также с мерами соцподдержки и оплаты службы. Для ответов было принято решение создать консультационный пункт, который расположен на базе ДК «Звезда». Он начнет работать с 3 октября с 11 часов.

 

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Напомним, ранее мэрия Красноярска проверила, как живут резервисты в Новосибирске. Визит был направлен на проверку условий проживания мобилизованных красноярцев, так как до этого поднимался вопрос о плохом размещении. 

Напомним, на прошлой неделе ошибки мобилизационной кампании в Новосибирске раскритиковали телеведущий Владимир Соловьев и главвред сайта RT Маргарита Симоньян в прямом эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Соловьевым». Особенно жестко Соловьев высказался о военкоме. «Взять этого военкома за ухо и на передовую на Донбасс. Лопаточку ему дать, пусть окапывается, от него будет вреда там меньше», - заявил телеведущий.

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