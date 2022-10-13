Критическое загрязнение воздуха отметили утром 13 октября в Новосибирске

Качество воздуха ухудшилось возле реки Оби на левом берегу города. Также неприятный фон ощущался в атмосфере в центре мегаполиса.
Через два часа вредоносных частиц в воздухе стало меньше. Станции мониторинга City Air зафиксировали снижение до 4 баллов.
А к середине дня всё нормализовалось. Воздух чистый на 1 балл и ещё прогнозируются улучшения в течение дня. Специалисты говорят, что условия хорошие для занятия спортом.
Синоптики отмечают, что неблагоприятным условия способствуют безветренная погода и отсутствие осадков. Из-за этого также в регионе сохраняется высокая пожароопасность 4 класса.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня утром в Новосибирске было тепло до +10С. При этом порывы ветра составили всего 2 м/с. Также снега и дождя не наблюдали.