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Критическое загрязнение воздуха отметили утром 13 октября в Новосибирске

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
Новосибирск накрыло едким смогом в 10:00 утра в четверг, 13 октября. Сервис AirVoice оценил загрязнение воздуха на 7 баллов из 10.

Качество воздуха ухудшилось возле реки Оби на левом берегу города. Также неприятный фон ощущался в атмосфере в центре мегаполиса.

Через два часа вредоносных частиц в воздухе стало меньше. Станции мониторинга City Air зафиксировали снижение до 4 баллов.

А к середине дня всё нормализовалось. Воздух чистый на 1 балл и ещё прогнозируются улучшения в течение дня. Специалисты говорят, что условия хорошие для занятия спортом.

Синоптики отмечают, что неблагоприятным условия способствуют безветренная погода и отсутствие осадков. Из-за этого также в регионе сохраняется высокая пожароопасность 4 класса.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня утром в Новосибирске было тепло до +10С. При этом порывы ветра составили всего 2 м/с. Также снега и дождя не наблюдали.  

#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Загрязнение#Воздух#Алина Шефер
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