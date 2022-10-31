Сбитого депутатом мальчика планируют перевезти в Новосибирскую областную больницу

“Сейчас здоровье мальчика — первоочередной вопрос в данной ситуации. (...) Для диагностики и консультирования подключена санавиация, пострадавшего обследует детский травматолог из г. Куйбышева. В дальнейшем намечена госпитализация ребенка в Областную клиническую больницу”, - написала Болтенко в своем Telegram-канале.
Омбудсмен отметила, что будет следить за лечением ребенка. Так, она уже связалась с замглавы новосибирского Минздрава Татьяной Анохиной.
Кроме того, уполномоченная по правам детей направила “в соответствующие ведомства” запросы с призывом оперативно разобраться в обстоятельствах произошедшего, выяснить его причины и принять меры против виновных.
Болтенко также заверила, что предполагаемый депутатский статус водителя не скажется ни на расследовании ЧП, ни на определении меры наказания.
“Версия о том, что ребенка сбил депутат, никак не может повлиять на расследование по поводу нахождения виновных в этой аварии. Виновный должен быть наказан вне зависимости от его статуса и положения”, - подчеркнула она.
Вопиющий случай произошел в воскресенье, 30 октября, во дворе жилого дома. ДТП записала камера видеонаблюдения, кадры попали в СМИ и вызвали большой резонанс.