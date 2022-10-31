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Сбитого депутатом мальчика планируют перевезти в Новосибирскую областную больницу

Сегодня, 11:44
Фото: Сайт медучреждения
Новосибирская областная клиническая больница
Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила, что сбитого, предположительно мундепом татарского района, 6-летнего мальчика перевезут в областную клиническую больницу.

“Сейчас здоровье мальчика — первоочередной вопрос в данной ситуации. (...) Для диагностики и консультирования подключена санавиация, пострадавшего обследует детский травматолог из г. Куйбышева. В дальнейшем намечена госпитализация ребенка в Областную клиническую больницу”, - написала Болтенко в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что будет следить за лечением ребенка. Так, она уже связалась с замглавы новосибирского Минздрава Татьяной Анохиной.

Кроме того, уполномоченная по правам детей направила “в соответствующие ведомства” запросы с призывом оперативно разобраться в обстоятельствах произошедшего, выяснить его причины и принять меры против виновных.

Болтенко также заверила, что предполагаемый депутатский статус водителя не скажется ни на расследовании ЧП, ни на определении меры наказания.

“Версия о том, что ребенка сбил депутат, никак не может повлиять на расследование по поводу нахождения виновных в этой аварии. Виновный должен быть наказан вне зависимости от его статуса и положения”, - подчеркнула она.

Ранее Татарский районный суд арестовал виновника на 11 дней за бегство с места ДТП. До этого управление СКР по Новосибирской области возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Вопиющий случай произошел в воскресенье, 30 октября, во дворе жилого дома. ДТП записала камера видеонаблюдения, кадры попали в СМИ и вызвали большой резонанс.

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