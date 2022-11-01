Создана петиция с требованием судить сбившего ребенка единоросса "по всей строгости"

Петиция появилась на сайте Сhange.org с заголовком "Судить по всей строгости закона Сергея Мамонтова. Депутата, который сбил ребенка и уехал", призыв уже набрал уже более 100 подписей.
В тексте кратко описывается ДТП, произошедшее 30 октября:
"Депутат сбил мальчика, переехал его колесами, немного походил вокруг, пожал плечами и поехал по своим делам", - говорится в документе.
К петиции прикреплен видеороликом с кадрами, на которых запечатлен вопиющий случай.
В тексте также подчеркивается, что в результате ДТП мальчик получил черепно-мозговую травму и перелом бедра.
Напомним, что депутата признали виновным в административном правонарушении за оставление места ДТП и арестовали на 11 суток. Помимо этого, в отношении Мамонтова возбуждено уголовное дело за оставление ребенка в опасности.