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Создана петиция с требованием судить сбившего ребенка единоросса "по всей строгости"

Сегодня, 08:24
Фото: Telegram-канал "Двач"
Депутат сбил ребенка в Татарске
Жители Новосибирской области опубликовали петицию против мундепа Сергея Мамонтова, который сбил мальчика в Татарске, они призывают судить единоросса "по всей строгости закона"

Петиция появилась на сайте Сhange.org с заголовком "Судить по всей строгости закона Сергея Мамонтова. Депутата, который сбил ребенка и уехал", призыв уже набрал уже более 100 подписей. 

В тексте кратко описывается ДТП, произошедшее 30 октября: 

"Депутат сбил мальчика, переехал его колесами, немного походил вокруг, пожал плечами и поехал по своим делам", - говорится в документе. 

К петиции прикреплен видеороликом с кадрами, на которых запечатлен вопиющий случай. 

В тексте также подчеркивается, что в результате ДТП мальчик получил черепно-мозговую травму и перелом бедра. 

Напомним, что депутата признали виновным в административном правонарушении за оставление места ДТП и арестовали на 11 суток. Помимо этого, в отношении Мамонтова возбуждено уголовное дело за оставление ребенка в опасности.

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