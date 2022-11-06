В Маслянинском районе есть заброшенный карьер – уникальное месторождение цветного мрамора. Там переливаются разные оттенки цветов от нежно-розовых до бордовых. По краям растут камыши и деревья, а сам карьер заполнен водой. Стоит отметить, что место не из самых безопасных.
В Тогучинском районе неподалеку от Каменного карьера есть белоснежные известковые горы. Локация напоминает луну, а пейзажи там открываются невероятные.
В парке Бердская коса есть каток, где переливаются разноцветные огни от гирлянд. В Бердске также есть безлюдный пляж, для любителей отдохнуть от городское суеты или сделать красивые фотографии на фоне берегов.
В Чернаково есть заброшенный дебаркадер. Не упустите шанс посетить это место, пока владельцы его не разобрали.
В Яринском затоне можно полюбоваться на кладбище барж и кораблей. Прекрасное место для фотографий.
Напомним, что ранее в Новосибирске был составлен ТОП городских граффити. Смотрите также 10 лучших фото открытия стелы «Город трудовой доблести» 3 ноября. И не забудьте про фото с Солнечным затемнием-2022.