В Маслянинском районе есть заброшенный карьер – уникальное месторождение цветного мрамора. Там переливаются разные оттенки цветов от нежно-розовых до бордовых. По краям растут камыши и деревья, а сам карьер заполнен водой. Стоит отметить, что место не из самых безопасных.