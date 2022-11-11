В Новосибирске на месяц отменяют троллейбус № 29

Сегодня же стало известно, что на ул. Плановой между ул. Д. Ковальчук и Тимирязева будет запрещена парковка с 7 декабря 2022 года. На обеих сторонах плановой установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор».