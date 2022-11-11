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В Новосибирске на месяц отменяют троллейбус № 29

Сегодня, 14:36
Фото: Wikimedia
Троллейбус в Новосибирске
Новосибирский троллейбус № 29 не будет ходить с вечера 11 ноября до конца месяца, сообщается на сайте мэрии.

Ограничение связано с ремонтными работами на ул. Ватутина в районе моста через реку Тула, из-за которых будет сужена проезжая часть, уточнили власти Новосибирска.

"На время проведения ремонтных работ - с 22 часов 11 ноября по 30 ноября - закрывается троллейбусный маршрут № 29 "Северо-Чемской ж/м - М. "Площадь Маркса", - говорится в сообщении.

В горадминистрации призвали водителей быть внимательными - “руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения”.

Сегодня же стало известно, что на ул. Плановой между ул. Д. Ковальчук и Тимирязева будет запрещена парковка с 7 декабря 2022 года. На обеих сторонах плановой установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор».

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#Общество#Город#Транспорт#Мэрия#Троллейбус № 29#Отмена
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