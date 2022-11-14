Полковник из Брянска Борисенков стал замначальника полиции в Новосибирске

Борисенков стал 4-й «правой рукой» главы ведомства Андрея Куликова. Он представил своего нового заместителя коллективу и пожелал ему успехов на посту.
Известно, что Владимир Борисенков родом из Брянской области. Там же получил два образования – в сфере промышленного строительства и юриспруденции.
В 1995 году начал работу в должности участкового Трубчевского РОВД, к 2011-му дослужился до заместителя начальника УМВД России по Брянской области. А 31 октября 2022-го был переведен лично президентом в Новосибирскую область.