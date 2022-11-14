atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полковник из Брянска Борисенков стал замначальника полиции в Новосибирске

Сегодня, 09:09
Фото: пресс-служба ГУ МВД Новосибирской области
Полковник из Брянска Борисенков стал замначальника полиции в Новосибирске
Президент РФ Путин назначил Владимира Борисенкова заместителем начальника ГУ МВД Новосибирской области. Около 10 лет он возглавлял одно из Управлений полиции по Брянской области.

Борисенков стал 4-й «правой рукой» главы ведомства Андрея Куликова. Он представил своего нового заместителя коллективу и пожелал ему успехов на посту.

Известно, что Владимир Борисенков родом из Брянской области. Там же получил два образования – в сфере промышленного строительства и юриспруденции.

В 1995 году начал работу в должности участкового Трубчевского РОВД, к 2011-му дослужился до заместителя начальника УМВД России по Брянской области. А 31 октября 2022-го был переведен лично президентом в Новосибирскую область.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Должность
Подпишитесь
В Новосибирске написали донос на спектакль "Принцесса и людоед": подозрение на ЛГБТ
Вчера, 19:24
В Новосибирске метро подорожает до 30 рублей – опубликован проект постановления
Вчера, 09:34
Ливни, снег и гололед: какая погода будет в Новосибирске с 14 ноября
Сегодня, 08:28
Мобилизованные массово начали креститься под Новосибирском
Сегодня, 09:15
Мэра Новосибирска накажут за самоуправство – в чем он провинился?
Сегодня, 10:29
В вузы Новосибирска повалили в 2022 году студенты из Ирана и дети участников СВО
Сегодня, 10:59