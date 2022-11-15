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В Новосибирске рыбу в детсады и школы поставлял уволенный сотрудник «Медиана-Н»

Сегодня, 06:16
Фото: 1MI
В Новосибирске рыбу в детсады и школы поставлял уволенный сотрудник «Медиана-Н»
Директора «Медиана-Н» наказали за поставку в образовательные учреждения Новосибирска рыбы от имени уволенного сотрудника. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора региону.

Ведомство узнало о проделках рыбной компании ещё в октябре 2022 года. Специалисты установили, что продукты закупают для школ и детских садов с учетной записи уволенного в 2021-м работника.

«Медиана-Н» поставила с июня по октябрь 65 тонн минтая, горбуши, сельди. Всё от имени чужого лица, указанного в ветеринарной системе.

Недавно директору фирмы вынесли предостережение. Призвали устранить нарушения.

Напомним, в прошлом году мэрию наказали за нарушения организации питания в школах и детских садах Новосибирска. Специалисты узнали о неправильном хранении продуктов.  

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#Алина Шефер#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Школы#Продукты
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