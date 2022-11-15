В Новосибирске рыбу в детсады и школы поставлял уволенный сотрудник «Медиана-Н»

Ведомство узнало о проделках рыбной компании ещё в октябре 2022 года. Специалисты установили, что продукты закупают для школ и детских садов с учетной записи уволенного в 2021-м работника.
«Медиана-Н» поставила с июня по октябрь 65 тонн минтая, горбуши, сельди. Всё от имени чужого лица, указанного в ветеринарной системе.
Недавно директору фирмы вынесли предостережение. Призвали устранить нарушения.
Напомним, в прошлом году мэрию наказали за нарушения организации питания в школах и детских садах Новосибирска. Специалисты узнали о неправильном хранении продуктов.