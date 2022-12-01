Почему российский рынок не заметил уход западных производителей мороженого

На втором месте — Казахстан, где российское мороженое занимает 90% рынка. На третьем месте — поставки в Китай: одна тысяча тонн, и есть возможность увеличить этот показатель втрое.
В рамках проекта «Делаем в России» мы расскажем, почему российское мороженое высоко ценится во всем мире и как производители обходятся без импортного сырья и техники, создавая свои рецептуры и технологии.
Вкус детства
В прошлом году в России было произведено 527 тысяч тонн мороженого. Этого количества хватит, чтобы угостить прохладным лакомством каждого жителям планеты. А по экспорту этого продукта наша страна занимает четвертое место в мире.
Десерт россияне любят и ценят уже не первый век. И не случайно в Москве появился Музей мороженого, где можно узнать все об истории производства, познакомиться с античной кулинарией, рассмотреть поближе тележки мороженщиков, старинные холодильники и устройства для приготовления десерта, ну и, конечно, попробовать различные сорта лакомства.
«Экспозиции нашего музея начинаются от Древнего Китая и проходят через Древнюю Русь, Российскую Империю, советское время и до наших дней», — рассказывает старший экскурсовод музея мороженого Лариса Дитятьева.
Одним из самых интересных экспонатов является креманка 1890 года выпуска. Внимание посетителей привлекает и коллекция ложечек для мороженого из разных городов и стран, их специально скупали на аукционах для создания экспозиции.
Создатель музейного комплекса Николай Помогалов рассказывает, что мороженое производилось еще во времена Древней Руси. Его делали из молока, творога, сметаны, затем замораживали, добавляли мед. Со временем рецептура и технология производства менялись. Однако, для многих из нас эталонным, идеальным мороженым считается то самое — «из детства». Хотя, как отмечает Николай Помогалов, качество с тех пор не сильно изменилось.
«Здесь, скорее, вопрос больше про впечатления, а не про вкусы. На сегодняшний момент в тренде натуральные продукты и производство по ГОСТам, которые были заложены еще в Советском Союзе» — пояснил Николай Помогалов.
Из Сибири с любовью
В Новосибирской области уже более 70 лет работает фабрика, известная сегодня под брендом «Купинское мороженое». Компания выпускает более ста видов натуральной продукции — от классического пломбира на сливках до креативных разработок. Например, инновационный пломбир из майских одуванчиков с миндальным бисквитным печеньем, сырное мороженое, пломбир с арахисовой пастой или яблочно-грушевым наполнителем.
Фабрика принимает молоко строго определенных параметров — с особым витаминизированным составом и сладковато-сливочным вкусом. Поставщиками выступают более 50 хозяйств, коровы в которых пасутся на уникальной кормовой базе «Кулундинские степи». Предприятие способно выпускать до 10 тысяч тонн продукции в год, сегодня это семь производственных линий. Поставки идут в более чем 30 регионов России, в Китай, Казахстан, Киргизию и другие страны, есть планы на Монголию и Узбекистан.
Мороженое для ценителей
Делают в нашей стране и крафтовое мороженое. Продукт производят не на фабриках в промышленных масштабах, а в мастерской, маленькими партиями по индивидуальной авторской рецептуре. Продукт отличается эффектной и экологичной упаковкой. В магазинах такое мороженое можно приобрести исключительно в бумажных бочонках.
Один из производителей крафта, компания «Лапландия» уделяет большое внимание натуральности и простоте состава. Усилители вкуса и ароматизаторы здесь не в почете. Десерты по собственным рецептам украшаются вручную и с большой любовью, чтобы каждый мог найти мороженое по душе среди ведерок и эскимо, тортов и дегустационных сетов.
«Что важно для меня в производстве мороженого? Конечно же, в первую очередь, это качество и безопасность продукта, потому что мы кормим других людей, они нам доверяют. Они дают наше мороженое своим детям. Мы это доверие не можем обмануть, поэтому самое главное — безопасность, чтобы у нас все было чисто, чтобы мы готовили только из качественных, только из хороших продуктов. Ну и помимо этого, все вкусы я придумываю сам», — рассказал создатель производства «Лапландия» Макар Макаров.
Он отметил, что недавно они запустили линейку алкогольного мороженого и оно уже нашло отклик у потребителей.
«У нас небольшое производство и на нем работают два-три повара. А в среднем мы готовим около двадцати пяти килограммов мороженого в день. Все — вручную. Мы контролируем создание мороженого на каждом этапе, поэтому оно у нас получается таким качественным, красивым и стабильным», — пояснил Макар Макаров.
По данным Центра развития перспективных технологий, только за третий квартал текущего года производство мороженого в России выросло на 33%. И санкции этому никак не мешают — в этой сфере импортозамещение работает почти на 100 процентов. Наши производители работают преимущественно на отечественном сырье, закупая за границей лишь некоторые ингредиенты, например, фисташки из Ирана. Предприятия оснащены в основном отечественным оборудованием. И бояться, что мороженое начнет исчезать с прилавков, отечественному покупателю точно не стоит.