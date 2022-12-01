Почему российский рынок не заметил уход западных производителей мороженого

«Что важно для меня в производстве мороженого? Конечно же, в первую очередь, это качество и безопасность продукта, потому что мы кормим других людей, они нам доверяют. Они дают наше мороженое своим детям. Мы это доверие не можем обмануть, поэтому самое главное — безопасность, чтобы у нас все было чисто, чтобы мы готовили только из качественных, только из хороших продуктов. Ну и помимо этого, все вкусы я придумываю сам», — рассказал создатель производства «Лапландия» Макар Макаров.