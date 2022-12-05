На Димитровском мосту в ДТП погиб человек

ДТП произошло сегодня ночью. По предварительной информации, авария случилась около Моторной, 16 к 1. Там водитель легкового автомобиля «Ниссана» столкнулся с самосвалом Howo.
"После столкновения «Ниссан» отбросило на автомобиль Toyota Highlander, который двигался в попутном направлении" ,- рассказали подробности ДТП в новосибирской Госавтоинспекции изданию НГС. Водитель Nissan-X-Trail, мужчина 1981 года рождения, скончался.
Напомним, что ранее в Новосибирске ДТП стало причиной драки, в результате которой один из участников расстался с жизнью.
Также в Новосибирске на закрытой автостоянке нашли труп неизвестного мужчины.