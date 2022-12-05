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На Димитровском мосту в ДТП погиб человек

Сегодня, 07:53
Фото: VK-сообщество "АСТ-54"
Пострадавший в аварии автомобиль

На Дмитровском мосту в Новосибирске в ДТП погиб водитель Nissan-X-Trail

На Дмитровском мосту столкнулись грузовик и два легковых автомобиля, водитель «Тойоты» получил травмы, несовместимые с жизнью.

ДТП произошло сегодня ночью. По предварительной информации, авария случилась около Моторной, 16 к 1. Там водитель легкового автомобиля «Ниссана» столкнулся с самосвалом Howo.

"После столкновения «Ниссан» отбросило на автомобиль Toyota Highlander, который двигался в попутном направлении" ,- рассказали подробности ДТП в новосибирской Госавтоинспекции изданию НГС. Водитель Nissan-X-Trail, мужчина 1981 года рождения, скончался.

Напомним, что ранее в Новосибирске ДТП стало причиной драки, в результате которой один из участников расстался с жизнью.

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Также в Новосибирске на закрытой автостоянке нашли труп неизвестного мужчины.

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#ДТП#Дмитровский мост#Смерть#Новосибирск#Транспорт#Происшествия
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