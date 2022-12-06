Умершим оказался 35-летний житель Братска Александр Колтун. Он добровольно отправился в военкомат 27 сентября, на следующий день его отправили на учебные сборы в Новосибирск. О смерти стало известно 6 октября.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мобилизованного наступила из-за отравления алкоголем, пишет «ИрСити». По словам матери погибшего, ее сын жаловался на постоянные пьянки на территории лагеря. Сам мужчина якобы пил только по праздникам. У солдата остались шестеро детей.
Напомним, что мобилизованный скончался 2 октября. Тогда возможной причиной называли сердечный приступ. Однако Колтун на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял. Это не единственная смерть на территории лагеря.
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