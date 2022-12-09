На следующей неделе в Новосибирскую область придут 33-градусные морозы

Днем температура воздуха повысится до -17… -22 °C, а в северо-западной части региона до -10… -15 °C, пройдет небольшой снег.
В Новосибирске ночью после выходных похолодает до 28-30 градусов ниже нуля, дневная температура составит минус 17-19 градусов.
При этом грядущие выходные будут относительно теплыми. В Новосибирске в субботу прогнозируется -14… -16 °C, в ночь на воскресенье ожидается -22… -24 °C, в последний день недели термометры покажут -20… -22 °C. В НСО ожидается минус 15- 17, 19-24, 17-22 градуса соответственно.
Ранее метеоролог Наталья Кичанова объяснила недостаток снега в Новосибирске и области мощным антициклоном.