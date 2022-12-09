На следующей неделе в Новосибирскую область придут 33-градусные морозы

При этом грядущие выходные будут относительно теплыми. В Новосибирске в субботу прогнозируется -14… -16 °C, в ночь на воскресенье ожидается -22… -24 °C, в последний день недели термометры покажут -20… -22 °C. В НСО ожидается минус 15- 17, 19-24, 17-22 градуса соответственно.