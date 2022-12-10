Старушку с признаками деменции спасли в городе Обь

Супруги привели бабушку в дом на улице Геодезической, отогрели и напоила горячим чаем. Старушка сообщила, что она тоже живет на улице Геодезической, но только в 16-м доме, что зовут ее Тамара Александровна и она с 1942 года рождения, что муж у нее в больнице, а сын мобилизован. Номера, записанные в ее телефоне оказались недоступны, и добрые люди разместили информацию о пропавшей бабушке в местных сетях и в «Бюро находок», чей новый руководитель, Марина Воробьева, максимально быстро опубликовала пост в соцсетях.