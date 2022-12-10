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Старушку с признаками деменции спасли в городе Обь

Сегодня, 14:07
Фото: 1MI
Мир не без добрых людей

В Новосибирской области спасли 80-летнюю женщину с признаками деменции

Неравнодушные обчане и сотрудники полиции города Обь спасли потерявшуюся старушку с помощью «Бюро находок».

Первыми забили тревогу супруги Гиззатуллины, к которым за несколько минут до полуночи подошла на улице замерзшая бабушка и попросила о помощи. Женщина рассказала, что дверь в квартиру захлопнулась и она оказалась на улице. Об этой истории сообщил  сегодня паблик «ЧП Новосибирск».

Супруги привели бабушку в дом на улице Геодезической, отогрели и напоила горячим чаем. Старушка сообщила, что она тоже живет на улице Геодезической, но только в 16-м доме, что зовут ее Тамара Александровна и она с 1942 года рождения, что муж у нее в больнице, а сын мобилизован. Номера, записанные в ее телефоне оказались недоступны, и добрые люди разместили информацию о пропавшей бабушке в местных сетях и в «Бюро находок», чей новый руководитель, Марина Воробьева, максимально быстро опубликовала пост в соцсетях.

Между тем женщина отогрелась и засобиралась домой. Пришлось подключить к розыскам профессионалов — отдел МВД по городу Обь. С их помощью старушка была найдена и возвращена по месту жительства.

Как оказалось, дверь в квартиру бабушка оставила открытой….

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#Происшествия#Новосибирская область#Старушка#Деменция#Бюро находок#Общество
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