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"Забили стрелку". Массовую драку с битами заметили водители в Новосибирске

Сегодня, 06:08
Фото: 1MI
Новосибирцы устроили бои с битами на оживленной дороге на Затулинке 10 декабря

Толпа мужчин устроила драку с битами на дороге в Новосибирске

Новосибирцы устроили бои с битами на оживленной дороге на Затулинке 10 декабря. Один человек попал в больницу, и полиция возбудила уголовное дело.

О массовой драке на дороге по улице Петухова заявили проезжающие мимо водители. Из-за конфликтующих мужчин им пришлось ехать в объезд по трамвайным рельсам и встречной полосе. Некоторые чуть не попали в ДТП.

По словам очевидцев, у всех участников стычки в руках были биты. Из-за этого они даже подумали, что снимают какой-то фильм или социальный ролик для соцсетей.

«Похоже кому-то забили стрелку», - пишут в комментариях под постом «АСТ-54» во «ВКонтакте».

В полиции подтвердили факт массовой драки на улице Петухова.

«Пока известно об одном пострадавшем. Он находится в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело», - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Драка#Полиция
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