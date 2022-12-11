"Забили стрелку". Массовую драку с битами заметили водители в Новосибирске

О массовой драке на дороге по улице Петухова заявили проезжающие мимо водители. Из-за конфликтующих мужчин им пришлось ехать в объезд по трамвайным рельсам и встречной полосе. Некоторые чуть не попали в ДТП.
По словам очевидцев, у всех участников стычки в руках были биты. Из-за этого они даже подумали, что снимают какой-то фильм или социальный ролик для соцсетей.
«Похоже кому-то забили стрелку», - пишут в комментариях под постом «АСТ-54» во «ВКонтакте».
В полиции подтвердили факт массовой драки на улице Петухова.
«Пока известно об одном пострадавшем. Он находится в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело», - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.