На Красном проспекте появилась очередь

Руководство «Пассажиртрансснаба» рассказало изданию «Сиб.фм», что как правило, пополнение транспортных карт бывает в этой организации раньше. В декабре услуга стала доступна только с 20 числа, этим и объясняется скопление людей, которым не хватило места в помещении и они предпочли ждать своей очереди на улице.