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На Красном проспекте появилась очередь

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI
Проблемы с водителями общественного транспорта, проблемы с пополнением транспортных карт

В центре Новосибирска люди встали в очередь, чтобы пополнить транспортные карты

Почти забытое явление — очередь — можно было наблюдать сегодня в Новосибирске на Красном проспекте возле дома 161.

Руководство «Пассажиртрансснаба» рассказало изданию «Сиб.фм», что как правило, пополнение транспортных карт  бывает в этой организации раньше. В декабре услуга стала доступна только с  20 числа, этим и объясняется скопление людей, которым не хватило места в помещении и они предпочли ждать своей очереди на улице.

Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска озадачена нехваткой водителей в сфере пассажирских перевозок. По этой причине в городе начали происходить сбои в работе общественного транспорта, на которые часто жалуются горожане.

#Общество#Транспорт#Новосибирск#Очерерди#Красный проспект
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