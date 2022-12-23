Немуниципальные автобусы требуют замены

«В 2022 году в Новосибирск поставлено 77 единиц городских автобусов для нужд «Новосибгортранс». Немуниципальными перевозчиками в 2022 году приобретено 27 единиц автобусов со средним возрастом 5-7 лет. В 2023 году приобретение новых городских автобусов не планируется», — цитирует издание РБК пресс-службу городской администрации.

Всего же новосибирские частники выводят на линии 472 полностью изношенных автобуса, для замены которых требуется 6,4 млрд рублей.