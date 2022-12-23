atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Немуниципальные автобусы требуют замены

Сегодня, 10:36
Фото: 1MI
Частный автопарк изношен на 80 с лишним процентов

В Новосибирске частный автобусный парк изношен на 84 процента

Средний уровень изношенности подвижного состава Новосибирске составляет 65,5 процентов. У частных перевозчиков он достигает 84 процентов, у МУП «Новосибгортранс» — 23,3. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источник в мэрии Новосибирска.

«В 2022 году в Новосибирск поставлено 77 единиц городских автобусов для нужд «Новосибгортранс». Немуниципальными перевозчиками в 2022 году приобретено 27 единиц автобусов со средним возрастом 5-7 лет. В 2023 году приобретение новых городских автобусов не планируется», — цитирует издание РБК пресс-службу городской администрации.
Всего же новосибирские частники выводят на линии 472 полностью изношенных автобуса, для замены которых требуется 6,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в автобусе № 203 пассажиры подрались из-за места.

#Транспорт#Новосибирск#Автобусы#Муниципалы#Частники
Подпишитесь
Показ «Аватар: Путь воды» стартовал в Новосибирске: где купить билет и смотреть
Сегодня, 05:25
Чем запомнился новосибирцам Кулябин: самое интересное о директоре «Красного факела»
Сегодня, 08:32
Кому не надо переходить на новое единое пособие на детей - когда старое выгоднее?
Сегодня, 04:37
В Новосибирске силовики задержали начальника Центрального ОБЭП: в чем его обвиняют
Сегодня, 01:47
Больше Омска и Тюмени. На дороги Новосибирская область получит миллиарды рублей
Сегодня, 07:26
Новый год и МЧМ: ТОП самых громких отмен-2022 в Новосибирске
Вчера, 09:12