atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Оби строители повредили кабель и 2,5 тысячи жителей остались без света

Сегодня, 10:57
Фото: телеграм-канал АО "РЭС"
Ликвидация аварии в городе Обь может затянуться на сутки

В Новосибирской области 2,5 тысячи человек остались без электричества

Сегодня в городе Обь на улице Большой представили ООО «Империя», которые вели несогласованные с энергетиками строительные работы, порвали кабельную линию электропередач. Об этом рассказал телеграм-канал АО «РЭС».

Под отключение попали часть города и село Толмачево. Кроме того, без электричества осталась котельная, которая подает тепло в довольно-таки большой район жилых домов.
«Оперативный персонал филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети» незамедлительно прибыл на место аварии для проведения диагностики и устранения последствий. Энергетикам удалось в кратчайшие сроки подключить всех потребителей по резервной схеме, но аварийно-восстановительные работы продолжаются до сих пор», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают две оперативно-выездные бригады и две единицы техники. Работы осложняют промерзлый грунт и мороз — на улице  под -20. Бригада работает в режиме нон-стоп, однако энергетики предупреждают, что восстановительные работы могут затянуться на сутки.

Ранее сообщалось, что на аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что управляющие компании не успевают оперативно подключать тепло в домах.

#Город#Происшествия#Новосибирская область#Электросети#Авария#Без электричества
Подпишитесь
Съежились: изменения поздравлений губернатора Травникова и мэра Локтя с Новым годом
26 декабря 08:48
Травников назвал мобилизацию самым тяжелым событием 2022 года в Новосибирске
Сегодня, 03:22
10 лучших фото Парка "Арена" возле нового ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 05:53
Жителей Новосибирска возмутили высокие цены на «Щелкунчика» в НОВАТе
Сегодня, 05:47
«Реконструкцией «Универсама» назвал его владелец проект строительства высотного ЖК
Сегодня, 09:17
Куш-2022: вспоминаем самые большие доходы, взятки и штрафы этого года в Новосибирске
Сегодня, 09:58