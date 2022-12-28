В Оби строители повредили кабель и 2,5 тысячи жителей остались без света

Под отключение попали часть города и село Толмачево. Кроме того, без электричества осталась котельная, которая подает тепло в довольно-таки большой район жилых домов.

«Оперативный персонал филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети» незамедлительно прибыл на место аварии для проведения диагностики и устранения последствий. Энергетикам удалось в кратчайшие сроки подключить всех потребителей по резервной схеме, но аварийно-восстановительные работы продолжаются до сих пор», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают две оперативно-выездные бригады и две единицы техники. Работы осложняют промерзлый грунт и мороз — на улице под -20. Бригада работает в режиме нон-стоп, однако энергетики предупреждают, что восстановительные работы могут затянуться на сутки.