Над Новосибирском пролетели четыре истребителя Су-57

По данным Telegram-канала Война История Оружие, партию Су-57 отправили в Минобороны РФ. Они вылетели из аэродрома Дземги в Комсомольске-на-Амуре.
Вероятно, это новые самолеты, которые сейчас активно выпускаются и производятся. Их обещают поставить в 2023 году
Новосибирцы видят в небе над городом истребители не впервые. В Толмачево их замечали весной и зимой этого года. Су-57 даже попали в объекты авиафотографов.
Ранее горожане жаловались на громкий гул по ночам от вертолетов, которые курсировали в небе в поисках дефектов на теплосетях.