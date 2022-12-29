atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Над Новосибирском пролетели четыре истребителя Су-57

Сегодня, 03:34
Фото: Википедия
Жители Новосибирска накануне заметили в небе четыре истребителя Су-57
Жители Новосибирска накануне заметили в небе четыре истребителя Су-57. Как оказалось, их запустили с аэродрома Дземги.

По данным Telegram-канала Война История Оружие, партию Су-57 отправили в Минобороны РФ. Они вылетели из аэродрома Дземги в Комсомольске-на-Амуре.

Вероятно, это новые самолеты, которые сейчас активно выпускаются и производятся. Их обещают поставить в 2023 году

Новосибирцы видят в небе над городом истребители не впервые. В Толмачево их замечали весной и зимой этого года. Су-57 даже попали в объекты авиафотографов.

Ранее горожане жаловались на громкий гул по ночам от вертолетов, которые курсировали в небе в поисках дефектов на теплосетях.

Новосибирцы смогут спать спокойно – шумные вертолеты перестанут летать над городом
Узнать подробнее
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Военные#Алина Шефер
Подпишитесь
10 лучших фото Парка "Арена" возле нового ЛДС в Новосибирске
Вчера, 05:53
Травников назвал мобилизацию самым тяжелым событием 2022 года в Новосибирске
Вчера, 03:22
Стелу воинам ВОВ в Новосибирске восстановили за месяц после обращения к Бастрыкину
Вчера, 13:43
Жителей Новосибирска возмутили высокие цены на «Щелкунчика» в НОВАТе
Вчера, 05:47
«Реконструкцией «Универсама» назвал его владелец проект строительства высотного ЖК
Вчера, 09:17
Куш-2022: вспоминаем самые большие доходы, взятки и штрафы этого года в Новосибирске
Вчера, 09:58