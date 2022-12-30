В новогоднюю ночь операторы службы 112 будут работать и примут каждый вызов

Руководитель службы 112 Дмитрий Леонов напоминает новосибирцам о необходимости соблюдать технику безопасности при запуске фейерверков, кататься на горках в специально оборудованных местах отдыха и быть особенно осторожными при катании на травмоопасных ватрушках. Разумеется, не злоупотреблять алкоголем.
По номеру 112 можно вызвать скорую помощь, пожарных, полицию, газовиков, аварийщиков ЖКХ, а также группу комплексного реагирования экстренных оперативных служб.
В каждой смене непременно будут дежурить психолог, переводчик и сурдопереводчик.
Ранее сообщалось, что каждый год в новогодние праздники в Новосибирске и области случаются пожары, причиной которых становятся фейерверки. Как правильно запускать салют, чтобы избежать пожаров и травм.