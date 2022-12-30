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В новогоднюю ночь операторы службы 112 будут работать и примут каждый вызов

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
Власти еще раз напоминают о соблюдении техники безопасности при запуске фейерверков

В Новосибирской области служба 112 будет работать круглосуточно и ответит каждому

Областные власти сообщают, что служба 112 Новосибирской области готова к росту числа вызовов в новогодние праздники. Операторы будут работать круглосуточно, чтобы все нуждающиеся могли получить помощь.

Руководитель службы 112 Дмитрий Леонов напоминает новосибирцам о необходимости соблюдать технику безопасности при запуске фейерверков, кататься на горках в специально оборудованных местах отдыха и быть особенно осторожными при катании на травмоопасных ватрушках. Разумеется, не злоупотреблять алкоголем.
По номеру 112 можно вызвать скорую помощь, пожарных, полицию, газовиков, аварийщиков ЖКХ, а также группу комплексного реагирования экстренных оперативных служб.
В каждой смене непременно будут дежурить психолог, переводчик и сурдопереводчик. 

Ранее сообщалось, что каждый год в новогодние праздники в Новосибирске и области случаются пожары, причиной которых становятся фейерверки. Как правильно запускать салют, чтобы избежать пожаров и травм.

#Новый год#Новосибирск#Новосибирская область#Служба 112#Фейерверк#Ватрушки
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