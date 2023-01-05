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Новосибирский астролог назвала знаки Зодиака, которым повезет в 2023 году

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
Для всех знаков Зодиака, кроме 6, первое полугодие 2023 год выдастся напряженным
Для всех знаков Зодиака, кроме 6, первое полугодие 2023 год выдастся напряженным и не очень спокойным. Счастливчиков назвала в разговоре с Atas.info астролог из Новосибирска Юлия Богданова.
«С начала зимы до конца весны не придадут оптимизма всем определенные события. Однако есть шесть знаков Зодиака, которым повезет. Первые месяцы 2023 будут успешными у Стрельцов, Рыб, Овна, Скорпиона, Близнецов и Раков», - рассказала Богданова.

Также астролог предупредила, что март для многих знаков Зодиака станет самым сложным месяцем. В этот период нужно сохранять сосредоточенность, быть внимательнее.

Особенно стоит избегать дальних поездок в марте Рыбам, Овнам и Скорпионам.

Напомним, ранее астролог Юлия Богданова из Новосибирска давала прогноз на 2023 год. Она назвала самые коварные даты.

Астрологический прогноз на 2023 год для знаков Зодиака: самые коварные даты
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Гороскоп#Астролог#Алина Шефер
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