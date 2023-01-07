В Новосибирске нашли пропавшего Михаила Кравченко: он погиб

Пропавшего Михаила Кравченко, отца троих детей, нашли убитым в собственной машине "Toyotа Porte". Он ехал из поселка Чаны в Новосибирск.
«Я только знаю, что найден убитым в своей машине», — сообщила жена погибшего Екатерина. Также информацию подтвердили в региональном Следкоме», — сообщает паблик «ЧП «Новосибирск».
Подписчики горячо обсуждают случившееся — строят предположения, высказывают собственные версии о том, что могло произойти на трассе. Большинство из них сходятся во мнении, что скорее всего Михаил взял попутчиков:
"Не садите никого по пути", — напутствует автолюбителей после этой истории Александр Заречный.
"Нашли машину на Первомайке, вечером в 23.30 машину вскрывала аварийная служба в присутствии полиции. Очень жаль, совсем молодой парень. Соболезнования родным и близким", — демонстрирует осведомленность Ирина Шелкова.
Вера Бакина узнала в погибшем Михаиле своего одноклассника, Роман Таран считает, что погибший хотел сделать доброе дело, Антоха Смирнов предполагает, что погибший кого-то подсадил, «что скорее всего так и было, да зима, добрые люди всегда помогают».
Ждем официальной информации по данному происшествию.
Ранее сообщалось, что черный автомобиль «Пежо-407», в котором три года назад задушили Ирину Синельникову, угнали в Бердске Новосибирской области. Эта машина доставила семье погибшей немало проблем – буквально стала для них роковой.