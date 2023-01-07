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В Новосибирске нашли пропавшего Михаила Кравченко: он погиб

Сегодня, 07:53
Фото: 1MI
Михаила Кравченко начшли мертвым в своей машине. Правоохранительным органам предстоит установить всю картину произошедшего

В НСО нашли погибшим новосибирсца, возвращавшегося домой на "Toyotа Porte"

Погибший Михаил Кравченко возвращался из командировки. Вечером он перестал выходить на связь, к его поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Пропавшего Михаила Кравченко, отца троих детей, нашли убитым в собственной машине "Toyotа Porte". Он ехал из поселка Чаны в Новосибирск.

«Я только знаю, что найден убитым в своей машине», — сообщила жена погибшего Екатерина. Также информацию подтвердили в региональном Следкоме», — сообщает паблик «ЧП «Новосибирск».

Подписчики горячо обсуждают случившееся — строят предположения, высказывают собственные версии о том, что могло произойти на трассе. Большинство из них сходятся во мнении, что скорее всего Михаил взял попутчиков:

"Не садите никого по пути", — напутствует автолюбителей после этой истории Александр Заречный.

"Нашли машину на Первомайке, вечером в 23.30 машину вскрывала аварийная служба в присутствии полиции. Очень жаль, совсем молодой парень. Соболезнования родным и близким", — демонстрирует осведомленность Ирина Шелкова.

Вера Бакина узнала в погибшем Михаиле своего одноклассника, Роман Таран считает, что погибший хотел сделать доброе дело, Антоха Смирнов предполагает, что погибший кого-то подсадил, «что скорее всего так и было, да зима, добрые люди всегда помогают».
Ждем официальной информации по данному происшествию.

Ранее сообщалось, что черный автомобиль «Пежо-407», в котором три года назад задушили Ирину Синельникову, угнали в Бердске Новосибирской области. Эта машина доставила семье погибшей немало проблем – буквально стала для них роковой.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погибший командировка#Трасса
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