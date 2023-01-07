В Новосибирске нашли пропавшего Михаила Кравченко: он погиб

Вера Бакина узнала в погибшем Михаиле своего одноклассника, Роман Таран считает, что погибший хотел сделать доброе дело, Антоха Смирнов предполагает, что погибший кого-то подсадил, «что скорее всего так и было, да зима, добрые люди всегда помогают».

Ждем официальной информации по данному происшествию.