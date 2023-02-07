«Экология-Новосибирск» не регоператор, продажный конкурс красоты, медали на помойке

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
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Updated Сегодня, 14:01
Министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин сообщил в своем тг-канале о судьбе регионального оператора «Экологии Новосибирск». Специальная комиссия 7 февраля рассмотрела вопрос о лишении компании статуса регоператора.
Эксперты нашли для этого два основания: нарушение схемы потоков ТКО, а также непредставление в МинЖКХ банковской гарантии на 2023 год. Последнее просто не позволяет брать деньги за вывоз мусора. Таким образом, члены комиссии единогласно проголосовали лишить статуса «Экологию Новосибирск. Остается ждать приказа министерства.
42-летняя Яна Барвичуте постоянно участвует в конкурсах красоты – на ее счету немало титулов и наград. Последний раз сибирячка принимала участие в «Миссис Вспененная» в Болгарии. В своих силах женщина была уверена на все сто.
За корону боролась целая сотня участниц. Только, несмотря на старания девушек, места в конкурсе красоты завоевывались нечестно. Организаторы предложили Яне купить 3-е место, которое стоит 50 тысяч долларов. Дать взятку сибирячка отказалась и завоевала титул «Миссис Вселенная Спорт», не войдя в лидеры.
В Бердске на свалке нашли медали ветеранов Великой Отечественной войны. Они выдавались в честь юбилея 60 и 65-летия Победы в ВОВ. Нашел их водитель мусоровоза – случайно. Награды находились в маленьком сверстке.
Мужчина подумал, что на свалку медали выбросили внуки покинувших нас ветеранов. Если хозяин столь ценных наград, которые раньше выдавали ветеранам, блокадникам, узникам концлагерей и труженикам тыла не найдется, то их отдадут в музей.