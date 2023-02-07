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Published Сегодня, 13:59

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«Экология-Новосибирск» не регоператор, продажный конкурс красоты, медали на помойке

7 февраля 2023, 13:59
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Главные новости за 7 февраля
Вторник, 7 февраля в Новосибирске: «Экологию-Новосибирск» лишают статуса регоператора, первые места продают на конкурсе красоты «Миссис Вселенная», выбрасывают ценные медали на помойку. Итоги дня по версии Atas.info.

«Экология-Новосибирск» - все. Мусорную компанию лишают статуса регоператора

«Экологию-Новосибирск» лишают статуса регионального оператора по обращению с ТКО
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Министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин сообщил в своем тг-канале о судьбе регионального оператора «Экологии Новосибирск». Специальная комиссия 7 февраля рассмотрела вопрос о лишении компании статуса регоператора.

Эксперты нашли для этого два основания: нарушение схемы потоков ТКО, а также непредставление в МинЖКХ банковской гарантии на 2023 год. Последнее просто не позволяет брать деньги за вывоз мусора. Таким образом, члены комиссии единогласно проголосовали лишить статуса «Экологию Новосибирск. Остается ждать приказа министерства.

Продажные места. Участнице конкурса красоты из Новосибирска предложили купить 3-е место за 50 000 $

Женщине из Новосибирска предложили купить 3-е место в конкурсе красоты за 50 000 $
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42-летняя Яна Барвичуте постоянно участвует в конкурсах красоты – на ее счету немало титулов и наград. Последний раз сибирячка принимала участие в «Миссис Вспененная» в Болгарии. В своих силах женщина была уверена на все сто.

За корону боролась целая сотня участниц. Только, несмотря на старания девушек, места в конкурсе красоты завоевывались нечестно. Организаторы предложили Яне купить 3-е место, которое стоит 50 тысяч долларов. Дать взятку сибирячка отказалась и завоевала титул «Миссис Вселенная Спорт», не войдя в лидеры.

Ценные медали ВОВ на помойке в Бердске. Их хотят отдать в музей

Под Новосибирском на мусорку выбросили юбилейные медали ветерана ВОВ
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В Бердске на свалке нашли медали ветеранов Великой Отечественной войны. Они выдавались в честь юбилея 60 и 65-летия Победы в ВОВ. Нашел их водитель мусоровоза – случайно. Награды находились в маленьком сверстке.

Мужчина подумал, что на свалку медали выбросили внуки покинувших нас ветеранов. Если хозяин столь ценных наград, которые раньше выдавали ветеранам, блокадникам, узникам концлагерей и труженикам тыла не найдется, то их отдадут в музей.

Появилось фото медведицы Герды с малышами в Новосибирском зоопарке
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