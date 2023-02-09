Под завалами на месте взрыва дома в Новосибирске могут находиться 8 человек

Напомним, что утром 9 февраля в Новосибирске взорвался газ в жилом доме. В результате обрушилось два подъезда. Под завалами нашли тела 7 человек. Сейчас 8 жильцов еще могут находиться среди завалов. Пострадавшие 10 человек в больницах.