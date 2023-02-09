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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Под завалами на месте взрыва дома в Новосибирске могут находиться 8 человек

9 февраля 2023, 13:35
Фото: atas.info
Еще 8 человек могут находиться под завалами
О судьбе 8 человек до сих пор ничего неизвестно: спасатели продолжают разгребать завалы после взрыва газа в доме в Новосибирске.

В Новосибирск приехал глава МЧС России Александр Куренков. Он осмотрел место ЧП и проводит заседание оперштаба. По словам Куренкова, завалы спасатели разберут в течение суток.

«Шансы спасти людей из-под завалов в Новосибирске не высоки, но они есть», — сказал глава ведомства.

Напомним, что утром 9 февраля в Новосибирске взорвался газ в жилом доме. В результате обрушилось два подъезда. Под завалами нашли тела 7 человек. Сейчас 8 жильцов еще могут находиться среди завалов. Пострадавшие 10 человек в больницах.

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