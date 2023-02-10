Количество жертв обрушения дома на Линейной в Новосибирске достигло 13 человек

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Published Сегодня, 02:56
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По данным источника «Интерфакс», количество погибших увеличилось с 12 до 13. Минздрав официально подтвердил гибель 12 погибших и 21 пострадавших.
Напомним, что взрыв произошел 9 февраля в пятиэтажном доме на Линейной, 39. Из-за утечки газа случился хлопок, в результате которого обрушились подъезды. Под завалами оказались жильцы.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Задержаны подозреваемые: женщина и мужчина из Омской области. Они представлялись сотрудниками газовой службы и незадолго до трагедии работали с газовым оборудованием.
10 февраля в Новосибирской области объявлено днем траура.