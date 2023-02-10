В Новосибирске лже-газовики работали с газом в двух домах на Линейной

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Утром 9 февраля в доме на Линейной произошел взрыв из-за утечки газа. Там обрушились два подъезда. Под завалами остались жильцы. Тринадцать человек погибли, более 20 пострадали.
Незадолго до трагедии в этом доме орудовали мошенники, которые чинили газовое оборудование, представившись сотрудниками газовой фирмы. Они обошли несколько квартир в доме № 39 и соседнем доме.
После взрыва вечером подозреваемые были задержаны: 45-летнюю женщину отправили на два месяца в СИЗО. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения второму – 25-летнему мужчине. Они приехали накануне из Омской области.