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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

В Новосибирске лже-газовики работали с газом в двух домах на Линейной

10 февраля 2023, 09:25
Фото: atas.info
Работники чинили газовое оборудование и меняли шланги
Суд избирает меру пресечения двум подозреваемым, которые задержаны после взрыва газа в доме на Линейной, 39.

Утром 9 февраля в доме на Линейной произошел взрыв из-за утечки газа. Там обрушились два подъезда. Под завалами остались жильцы. Тринадцать человек погибли, более 20 пострадали.

Незадолго до трагедии в этом доме орудовали мошенники, которые чинили газовое оборудование, представившись сотрудниками газовой фирмы. Они обошли несколько квартир в доме № 39 и соседнем доме.

После взрыва вечером подозреваемые были задержаны: 45-летнюю женщину отправили на два месяца в СИЗО. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения второму – 25-летнему мужчине. Они приехали накануне из Омской области.

Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
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