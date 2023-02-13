Новосибирск сегодня. Школьница упала с 8 этажа, 14 погибших при взрыве, чеки за мусор

Жителям региона в марте придут две платежки за вывоз мусора за февраль – до 10 февраля от «Экологии-Новосибирск», и с 11 числа от «Спецавтохозяйство». Что это значит: сумма платежа не изменится, но заплатить придется двум оператором по частям – до 10 февраля за услуги «Экологии-Новосибирск» и с 11 февраля за вывоз мусора МУП «Спецавтохозяйство».