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Новосибирск сегодня. Школьница упала с 8 этажа, 14 погибших при взрыве, чеки за мусор

13 февраля 2023, 14:10
Фото: atas.info
Главные новости Новосибирска за 13 февраля
Понедельник, 13 февраля в Новосибирске: девочка-подросток выпала с 8-го этажа, но выжила; количество жертв при обрушении дома на Линейной выросло; за вывоз мусора придется заплатить дважды. Главные события дня от Atas.info

Школьница выжила, упав с 8 этажа в Новосибирске. Удар смягчил сугроб

Утром 8 февраля в Советском районе 13-летняя школьница выпала с балкона. Произошло это на улице Экваторной. Подросток упала с 8-го этажа и чудом выжила благодаря сугробу. Ребенок получила различные травмы, в том числе черепно-мозговую, перелом бедра и ушибы внутренних органов. Причины шокирующего поступка уже выясняются.

Черепно-мозговая травма: в Новосибирске 13-летняя школьница выжила, упав с 8 этажа
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Жертв при взрыве газа в Новосибирске оказалось больше. Всего 14 погибших

Губернатор Андрей Травников подтвердил гибель 14 человек при взрыве газа в доме на Линейной, 39. Ранее сообщалось о 13 жертвах. По данным источников СМИ, последнего погибшего собирали по частям. На сегодняшний день в больницах остаются 6 человек, в том числе ребенок.

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 14 человек
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Две платежки за вывоз мусора придут новосибирцам в марте. Кому придется платить?

С февраля МУП «Спецавтохозяйство» стало региональным оператором по вывозу мусора в Новосибирской области. Ранее оператором была «Экология-Новосибирск».

Жителям региона в марте придут две платежки за вывоз мусора за февраль – до 10 февраля от «Экологии-Новосибирск», и с 11 числа от «Спецавтохозяйство». Что это значит: сумма платежа не изменится, но заплатить придется двум оператором по частям – до 10 февраля за услуги «Экологии-Новосибирск» и с 11 февраля за вывоз мусора МУП «Спецавтохозяйство».

Две платёжки за мусор придут новосибирцам в марте
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