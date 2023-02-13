Новосибирск сегодня. Школьница упала с 8 этажа, 14 погибших при взрыве, чеки за мусор

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Утром 8 февраля в Советском районе 13-летняя школьница выпала с балкона. Произошло это на улице Экваторной. Подросток упала с 8-го этажа и чудом выжила благодаря сугробу. Ребенок получила различные травмы, в том числе черепно-мозговую, перелом бедра и ушибы внутренних органов. Причины шокирующего поступка уже выясняются.
Губернатор Андрей Травников подтвердил гибель 14 человек при взрыве газа в доме на Линейной, 39. Ранее сообщалось о 13 жертвах. По данным источников СМИ, последнего погибшего собирали по частям. На сегодняшний день в больницах остаются 6 человек, в том числе ребенок.
С февраля МУП «Спецавтохозяйство» стало региональным оператором по вывозу мусора в Новосибирской области. Ранее оператором была «Экология-Новосибирск».
Жителям региона в марте придут две платежки за вывоз мусора за февраль – до 10 февраля от «Экологии-Новосибирск», и с 11 числа от «Спецавтохозяйство». Что это значит: сумма платежа не изменится, но заплатить придется двум оператором по частям – до 10 февраля за услуги «Экологии-Новосибирск» и с 11 февраля за вывоз мусора МУП «Спецавтохозяйство».