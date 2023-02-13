Шесть пострадавших при взрыве газа в доме в Новосибирске остаются в больницах

Пострадавших при взрыве газа в Новосибирске переведут из реанимации

В новосибирских больницах находятся 6 человек, которые пострадали при взрыве газа в доме на Линейной. Об этом рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время оперативного совещания в правительстве 13 февраля.