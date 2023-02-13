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Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Шесть пострадавших при взрыве газа в доме в Новосибирске остаются в больницах

13 февраля 2023, 05:01
Фото: atas.info
При взрыве погибли 14 человек

Пострадавших при взрыве газа в Новосибирске переведут из реанимации

В новосибирских больницах находятся 6 человек, которые пострадали при взрыве газа в доме на Линейной. Об этом рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время оперативного совещания в правительстве 13 февраля.

По словам министра здравоохранения, пострадавших при взрыве газа распределили по четырем лечебным учреждениям. Больных доставили в Горбольницу № 1, больницу № 4, Областную клиническую больницу и НИИТО.

«У всех состояние с положительной динамикой. Один пациент из больницы № 34 будет переведен на амбулаторное лечение. Троих пациентов из реанимации, планируется перевести в отделения по профилю», — сказал Константин Хальзов.

Также в поликлиниках наблюдают за состоянием троих пострадавших. Они находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, что при взрыве газа в доме 9 февраля погибли 14 человек, уточнил сегодня губернатор. Ранее сообщалось о гибели 13 человек.

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