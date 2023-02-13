Шесть пострадавших при взрыве газа в доме в Новосибирске остаются в больницах

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
По словам министра здравоохранения, пострадавших при взрыве газа распределили по четырем лечебным учреждениям. Больных доставили в Горбольницу № 1, больницу № 4, Областную клиническую больницу и НИИТО.
«У всех состояние с положительной динамикой. Один пациент из больницы № 34 будет переведен на амбулаторное лечение. Троих пациентов из реанимации, планируется перевести в отделения по профилю», — сказал Константин Хальзов.
Также в поликлиниках наблюдают за состоянием троих пострадавших. Они находятся на амбулаторном лечении.
Напомним, что при взрыве газа в доме 9 февраля погибли 14 человек, уточнил сегодня губернатор. Ранее сообщалось о гибели 13 человек.