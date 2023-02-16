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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Задница, нищета и рабство – самое главное в Новосибирске за 16 февраля

16 февраля 2023, 17:05
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Итоги дня 16 февраля
Четверг, 16 февраля в Новосибирске: звезда «Иронии судьбы» облила грязью Россию; бывший вице-губернатор напомнил, что «мы в полной заднице» по уборке улиц; рабство в «Ростелекоме». Главные события дня по версии Atas.info.

Актриса из «Иронии судьбы» унизила Новосибирск. Ответ Локтя

Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска унизила Новосибирск
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Звезда советского фильма «Ирония судьбы или с легким паром» Барбара Брыльска раскритиковала Россию, в которой стала знаменита. Под раздачу попал и Новосибирск. Польская 81-летняя актриса сказала: «нельзя жить в этом г***е». А столицу Сибири она назвала нищей и ей страшно выходить из самолета.

Такое высказывание задело мэра Анатолий Локтя. Он сожалеет, что актриса допускает антироссийские высказывания и пригласил ее на День города Новосибирска летом 2023.

«Мы в полной заднице» сказал о Новосибирске бывший зам губернатора Виктор Козодой. Причем тут Красноярск

«Мы в полной заднице»: экс-замгубернатора сравнил чистоту Новосибирска и Красноярска
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Бывший вице-губернатор Виктор Козодой объехал Сибирь и понял, где лучше живется. Он сравнил города и уборку снега. Новосибирск, конечно, проиграл – «тут творится полный бардак». Зато лидером стал Красноярск. Там оперативно справляются с уборкой улиц, хотя сибирские города находятся в равных условиях зимы. «Нам долгие годы рассказывают, что выпали небывалые осадки», напомнил историк.

«Ростелеком» и пожизненное рабство: почему новосибирцы не могут вылезти из замкнутого круга

«Ростелеком»: пожизненное рабство, почему невозможно отключиться от услуг компании
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Жительница Кыштовки обратилась к нам в редакцию, с просьбой помочь разобраться: почему в «Ростелекоме» невозможно отключиться от услуг компании. Женщина полгода отдает деньги на ветер, не пользуясь телефоном. При этом в сентябре сибирячке пообещали отключить домашний телефон, но деньги списывают до сих пор.

Чтобы дозвониться до офисов, люди проходят настоящий квест. Проблема до сих пор не решена, а пользователи опустили руки, не зная, как решить проблему. Однако решение все же найдено – абонентке предложили собрать кучу документов и отправить их в головной офис.

Как сходить в туалет в космосе, показала сибирячка Анна Кикина
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