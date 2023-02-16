Задница, нищета и рабство – самое главное в Новосибирске за 16 февраля

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Звезда советского фильма «Ирония судьбы или с легким паром» Барбара Брыльска раскритиковала Россию, в которой стала знаменита. Под раздачу попал и Новосибирск. Польская 81-летняя актриса сказала: «нельзя жить в этом г***е». А столицу Сибири она назвала нищей и ей страшно выходить из самолета.
Такое высказывание задело мэра Анатолий Локтя. Он сожалеет, что актриса допускает антироссийские высказывания и пригласил ее на День города Новосибирска летом 2023.
Бывший вице-губернатор Виктор Козодой объехал Сибирь и понял, где лучше живется. Он сравнил города и уборку снега. Новосибирск, конечно, проиграл – «тут творится полный бардак». Зато лидером стал Красноярск. Там оперативно справляются с уборкой улиц, хотя сибирские города находятся в равных условиях зимы. «Нам долгие годы рассказывают, что выпали небывалые осадки», напомнил историк.
Жительница Кыштовки обратилась к нам в редакцию, с просьбой помочь разобраться: почему в «Ростелекоме» невозможно отключиться от услуг компании. Женщина полгода отдает деньги на ветер, не пользуясь телефоном. При этом в сентябре сибирячке пообещали отключить домашний телефон, но деньги списывают до сих пор.
Чтобы дозвониться до офисов, люди проходят настоящий квест. Проблема до сих пор не решена, а пользователи опустили руки, не зная, как решить проблему. Однако решение все же найдено – абонентке предложили собрать кучу документов и отправить их в головной офис.