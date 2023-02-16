Задница, нищета и рабство – самое главное в Новосибирске за 16 февраля

Жительница Кыштовки обратилась к нам в редакцию, с просьбой помочь разобраться: почему в «Ростелекоме» невозможно отключиться от услуг компании. Женщина полгода отдает деньги на ветер, не пользуясь телефоном. При этом в сентябре сибирячке пообещали отключить домашний телефон, но деньги списывают до сих пор.