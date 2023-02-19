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Published Сегодня, 03:57

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Updated Сегодня, 04:01

Героиня шоу «Беременна в 16» из Новосибирска ждет второго ребенка

19 февраля 2023, 03:57
Фото: из соцсетей Алены Подойниковой
Во второй раз мамой станет участница «Беременна в 16» из Новосибирска
Сибирячка Алена Подойникова прославилась на всю Новосибирскую область в 2021 году, когда приняла участие в шоу «Беременна в 16». Она родила дочку Василину в раннем возрасте, а недавно рассказала своим подписчикам в соцсетях, что ждет второго ребенка.

Девушка живет в Криводановке со своей семьей. Там три года назад она познакомилась с парнем-абьюзером и забеременела от него — ей было 17 лет. С того момента Алена начала вести блог в соцсетях, в котором рассказывала подписчикам о своей жизни.

История сибирячки заинтересовала продюсеров телеканала «Ю» и она попала в выпуск популярного шоу «Беременна в 16». Зрители узнали о том, как молодой человек избивал Алену, что ей пришлось пережить. В эфире даже показали момент рождения на свет их дочки Василины.

Пара уже давно рассталась, молодая мама сама воспитывает девочку, а отец помогает финансово. А недавно, как Алена рассказала в соцсетях, у нее появился новый бойфренд.

«Я ждала его два года и дождалась. Как и мечтала — красивый, умный, добрый», — написала Алена о своем новом парне.

Они познакомились в клубе, начали общаться. Алена сразу призналась, что у нее есть маленькая дочь и это не отпугнуло молодого человека. А в январе 2023 года пара поженилась и сейчас они ждут появления на свет ребенка.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Шоу
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