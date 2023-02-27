Под Новосибирском без вести исчез 8-летний мальчик – он не дошел до школы

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Как уточнили в отряде, в Ордынском районе пропал Владислав Шапаренко. Мальчику 8 лет. Утром 27 февраля 2023 года он не дошел до школы.
Приметы пропавшего ребенка: рост 115 см, худощавого телосложения, волосы русые, голубые глаза.
Был одет: темно-синяя куртка, черные брюки, серые сапоги, сине-желтая полосатая шапка. С собой был рюкзак.
Напомним, что ранее были завершены поиски пропавшего 16-летнего молодого человека, который бесследно исчез 14 февраля.