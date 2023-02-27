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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Под Новосибирском без вести исчез 8-летний мальчик – он не дошел до школы

27 февраля 2023, 09:01
Фото: Лиза Алерт Новосибирск
Ребенок не дошел до школы

В Новосибирской области пропал 8-летний мальчик

Восьмилетний ребенок исчез в Новосибирской области, сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как уточнили в отряде, в Ордынском районе пропал Владислав Шапаренко. Мальчику 8 лет. Утром 27 февраля 2023 года он не дошел до школы.

Приметы пропавшего ребенка: рост 115 см, худощавого телосложения, волосы русые, голубые глаза.

Был одет: темно-синяя куртка, черные брюки, серые сапоги, сине-желтая полосатая шапка. С собой был рюкзак.

Напомним, что ранее были завершены поиски пропавшего 16-летнего молодого человека, который бесследно исчез 14 февраля. 

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