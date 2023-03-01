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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Первые мобилизованные солдаты из Новосибирска получили отпуска

1 марта 2023, 09:11
Фото: 1MI
Мобилизованные из Новосибирской области начали получать отпуска
Призванные по частичной мобилизации на СВО военные из Новосибирской области начали возвращаться домой. Им дали двухнедельные отпуска.

На днях из зоны спецоперации к семье в село Усть-Тарка приехал солдат Сергей Шароватов. Его с почестями встретили родные и земляки у дома культуры, пишет районная газета «Знамя труда».

Военнослужащий получил отпуск. Он проведет со своими близкими две недели, а потом снова вернется на службу. В кругу семьи мужчина уже отметил свой день рождения.

Напомним, ранее отпуска получали военные из Новосибирска, которые участвовали в спецоперации еще задолго до частичной мобилизации. Среди них были также спецназовцы.

В 2023 году 14-дневный отпуск раз в полгода будут получать все мобилизованные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля.

Регулярные отпуска участникам СВО пообещал Владимир Путин
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#Общество#Отпуск#Мобилизованные#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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