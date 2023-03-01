Первые мобилизованные солдаты из Новосибирска получили отпуска

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
На днях из зоны спецоперации к семье в село Усть-Тарка приехал солдат Сергей Шароватов. Его с почестями встретили родные и земляки у дома культуры, пишет районная газета «Знамя труда».
Военнослужащий получил отпуск. Он проведет со своими близкими две недели, а потом снова вернется на службу. В кругу семьи мужчина уже отметил свой день рождения.
Напомним, ранее отпуска получали военные из Новосибирска, которые участвовали в спецоперации еще задолго до частичной мобилизации. Среди них были также спецназовцы.
В 2023 году 14-дневный отпуск раз в полгода будут получать все мобилизованные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля.