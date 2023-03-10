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Published Сегодня, 01:24

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Updated Сегодня, 01:26

85-лений пенсионер без вести пропал в Бердске – он нуждается в помощи врачей

10 марта 2023, 01:24
Фото: ЛизаАлерт Новосибирск
Мужчина пропал 9 марта

В Бердске пропал 85-летний пенсионер в норковой шапке

Владимир Казачок пропал в Бердске под Новосибирском, сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Мужчина 9 марта ушел из дома и не вернулся. Владимиру Казачку 85 лет. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, седые волосы, светлые глаза, носит очки.

На момент пропажи был одет в черное длинное пальто, коричневый костюм и светлую рубашку. На голове - норковая шапка, а на ногах черные ботинки, также при нем был клетчатый шарф.

Волонтеры просят сообщить любую информацию о местонахождении пенсионера. Это можно сделать по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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#Эмилия Губарева#Пропал#Поиск#Лиза Алерт#Общество#Город#Бердск#Новосибирская область
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