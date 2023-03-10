Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
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Updated Сегодня, 01:26
Мужчина 9 марта ушел из дома и не вернулся. Владимиру Казачку 85 лет. Он нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, седые волосы, светлые глаза, носит очки.
На момент пропажи был одет в черное длинное пальто, коричневый костюм и светлую рубашку. На голове - норковая шапка, а на ногах черные ботинки, также при нем был клетчатый шарф.
Волонтеры просят сообщить любую информацию о местонахождении пенсионера. Это можно сделать по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
Напомним, что ранее в Новосибирске 2 дня искали таксиста. Вскоре его тело нашли в лесу при загадочных обстоятельствах. Правоохранители не нашли в его смерти криминала.