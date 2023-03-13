В Новосибирской области в два раза сократилось время поиска работы

Сегодня в электронном виде предоставляются 26 областных массовых социально значимых услуг, в 2018 году такие услуги в электронном виде не предоставлялись вообще. Например, в цифровом виде с помощью портала Госуслуг можно подать заявку на компенсацию части расходов на оплату детского сада или услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, получить денежные выплаты и пособия, сертификат на областной семейный капитал, оформить документы на получение звания «Ветеран труда Новосибирской области». Работает механизм беззаявительного продления выплат. Это позволяет заявителям сэкономить как минимум один час на каждом из запросов.