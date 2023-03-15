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Posted Сегодня, 02:08

Published Сегодня, 02:08

Modified Сегодня, 02:10

Updated Сегодня, 02:10

В Новосибирске благоустроят дворы в двух районах за 11 млн рублей

15 марта 2023, 02:08
Фото: 1MI
Мэрия Новосибирска ищет подрядчика на благоустройство дворов.
Мэрия Новосибирска ищет подрядчика на благоустройство дворов в Ленинском и Кировском районах. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Из объявления следует, что победитель конкурса должен облагородить территории у дома №37 на улице Забалуева, на Петухова, 82/2, Зорге, 72, Вертковская, 5/3, ул. Немировича-Данченко, 123 и Котовского, 52.

Власти готовы заплатить около 11 млн рублей. В эту сумму входят зарплаты рабочим, материалы.

«Подрядчику необходимо выполнить обустройство пешеходных дорожек и ливневок, ремонт проезда во двор. Работы разрешено проводить с 7 утра до 22:00 часов вечера в будни, в выходные начинать только с 9:00.

Заявки на конкурс принимают до 22 марта 2023 года.

#Алина Шефер#Благоустройство#Госзакупки#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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