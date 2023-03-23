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Названы месяцы с погодными аномалиями в Новосибирской области

23 марта 2023, 07:39
Фото: Павел Мирошников / Павел Мирошников/ВК
Названы самые жаркие месяцы в Новосибирске
Всеми возможными погодными рекордами ознаменовался в Новосибирской области 2022 год, а в 2023-м первый зафиксировали в марте. О том, как изменился климат в регионе за последние 20 лет рассказала начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.
«В марте 10 число стало рекордом дня по температуре воздуха почти за последние 100 лет. Произошел резкий скачок до плюсовой отметки. Подобные рекорды отмечались несколько раз только в прошлом году», — отметила Лапчик.

По словам синоптика, в 2022-м году самыми жаркими месяцами весны стали апрель и май. При этом последний побил многие климатические рекорды прошлых лет.

«Также две волны тепла в прошлом году мы видели в январе, феврале. В декабре тоже был рекорд, но в сторону холода. Единственное, было очень мало осадков — 300 мм. Это третий показать по засушливости после показателей 1931 и 1951 годов», — рассказала специалист.

А вот абсолютным рекордсменом по аномалиям погоды до сих пор является 2020 год. В Новосибирске тогда наблюдалась экстремальная жара весной и летом, также осенью и зимой было неожиданно тепло. Тенденция ежегодного повышения среднесуточной температуры, заключила Лапчик, сохранится в Новосибирской области.

В Новосибирской области ожидается +10 градусов в конце марта
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#Алина Шефер#Погода#Рекорд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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