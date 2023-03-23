Названы месяцы с погодными аномалиями в Новосибирской области

А вот абсолютным рекордсменом по аномалиям погоды до сих пор является 2020 год. В Новосибирске тогда наблюдалась экстремальная жара весной и летом, также осенью и зимой было неожиданно тепло. Тенденция ежегодного повышения среднесуточной температуры, заключила Лапчик, сохранится в Новосибирской области.