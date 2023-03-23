Названы месяцы с погодными аномалиями в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:42
«В марте 10 число стало рекордом дня по температуре воздуха почти за последние 100 лет. Произошел резкий скачок до плюсовой отметки. Подобные рекорды отмечались несколько раз только в прошлом году», — отметила Лапчик.
По словам синоптика, в 2022-м году самыми жаркими месяцами весны стали апрель и май. При этом последний побил многие климатические рекорды прошлых лет.
«Также две волны тепла в прошлом году мы видели в январе, феврале. В декабре тоже был рекорд, но в сторону холода. Единственное, было очень мало осадков — 300 мм. Это третий показать по засушливости после показателей 1931 и 1951 годов», — рассказала специалист.
А вот абсолютным рекордсменом по аномалиям погоды до сих пор является 2020 год. В Новосибирске тогда наблюдалась экстремальная жара весной и летом, также осенью и зимой было неожиданно тепло. Тенденция ежегодного повышения среднесуточной температуры, заключила Лапчик, сохранится в Новосибирской области.