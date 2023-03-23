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Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

В Новосибирской области ожидается +10 градусов в конце марта

23 марта 2023, 05:45
Фото: Павел Мирошников
В конце марта ожидается резкое потепление в Новосибирске
Последняя неделя марта порадует новосибирцев резким потеплением до +10°C. Об этом рассказала глава Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик на пресс-конференции в ТАСС 23 марта 2023 года.
«В ближайшие несколько дней ожидается волна холода. Однако позже, к 27 марта, в регионе температура воздуха поднимется до +10 градусов», — отметила Лапчик.

При этом самая аномальная жара до +17°C ожидается в эти дни на Алтае. Но такую погоду синоптики считают неблагоприятной в период половодья.

Резкое потепление приведет к быстрому вскрытию рек и таянию снега. Это во второй декаде апреля может пагубно отразиться на климатической обстановке в Новосибирской области.

#Погода на неделю#Жара#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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