В Новосибирской области ожидается +10 градусов в конце марта

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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«В ближайшие несколько дней ожидается волна холода. Однако позже, к 27 марта, в регионе температура воздуха поднимется до +10 градусов», — отметила Лапчик.
При этом самая аномальная жара до +17°C ожидается в эти дни на Алтае. Но такую погоду синоптики считают неблагоприятной в период половодья.
Резкое потепление приведет к быстрому вскрытию рек и таянию снега. Это во второй декаде апреля может пагубно отразиться на климатической обстановке в Новосибирской области.