В Новосибирске пассажиры возмутились рваными сидениями в автобусе №14

«Это старый автобус, который проезжает почти через весь город ежедневно. Не удивительно, что в салоне так ужасно. Однако это не оправдание для перевозчика, ведь за проезд платят люди 30 рублей и цена только растет регулярно. Противно сидеть на разорванных, грязных обивках», - поделилась с Atas.info пассажирка автобуса 14-го маршрута, пользовательница соцсети.