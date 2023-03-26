В Новосибирске пассажиры возмутились рваными сидениями в автобусе №14

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
«Это старый автобус, который проезжает почти через весь город ежедневно. Не удивительно, что в салоне так ужасно. Однако это не оправдание для перевозчика, ведь за проезд платят люди 30 рублей и цена только растет регулярно. Противно сидеть на разорванных, грязных обивках», - поделилась с Atas.info пассажирка автобуса 14-го маршрута, пользовательница соцсети.
По словам новосибирцев, сидения в ужасном состоянии есть во многих других маршрутках и автобусах города. Портят их сами люди, как дети, так и взрослые.
«Хуже всего выглядят салоны в троллейбусах. Многие даже внешне похожи на адские машины, страшно заходить. А если транспорт переживет пожар, не факт, что там оперативно сделают ремонт. Могут вывести на маршрут в таком подкопченном виде», - высказал свое мнение другой пользователь Сети.
Напомним, 20 марта в Новосибирске сгорела на ходу городская маршрутка. В салоне находились 10 пассажиров - все спаслись.