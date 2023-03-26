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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В Новосибирске пассажиры возмутились рваными сидениями в автобусе №14

26 марта 2023, 10:56
Фото: поделились пассажиры
Пассажиры автобуса №14 в Новосибирске пожаловались на рваные сидения
Пассажирам автобуса №14 в Новосибирске приходиться сидеть на поврежденных сидениях. Они пожаловались на эту ситуацию в соцсети.

«Это старый автобус, который проезжает почти через весь город ежедневно. Не удивительно, что в салоне так ужасно. Однако это не оправдание для перевозчика, ведь за проезд платят люди 30 рублей и цена только растет регулярно. Противно сидеть на разорванных, грязных обивках», - поделилась с Atas.info пассажирка автобуса 14-го маршрута, пользовательница соцсети.

По словам новосибирцев, сидения в ужасном состоянии есть во многих других маршрутках и автобусах города. Портят их сами люди, как дети, так и взрослые.

«Хуже всего выглядят салоны в троллейбусах. Многие даже внешне похожи на адские машины, страшно заходить. А если транспорт переживет пожар, не факт, что там оперативно сделают ремонт. Могут вывести на маршрут в таком подкопченном виде», - высказал свое мнение другой пользователь Сети.

Напомним, 20 марта в Новосибирске сгорела на ходу городская маршрутка. В салоне находились 10 пассажиров - все спаслись.

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#Алина Шефер#Автобус#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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