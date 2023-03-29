Новосибирский суд вынес приговор сбившему мальчика экс-депутату из Татарска

По данным следствия, 30 октября 2022 года 67-летний депутат сбил 6-летнего мальчика на «Тойота РАФ 4» возле многоэтажного дома и скрылся с места ДТП. Прохожие вызвали для школьника скорую. Его госпитализировали с множественными травмами.