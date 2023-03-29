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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 03:58

Новосибирский суд вынес приговор сбившему мальчика экс-депутату из Татарска

29 марта 2023, 03:56
Фото: 1MI
Бывшему депутату Мамонтову из Татарска Новосибирской области, сбившему ребенка, назначили наказание. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

Экс-чиновника признали виновным в оставлении в опасности мальчика. Его приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты.

По данным следствия, 30 октября 2022 года 67-летний депутат сбил 6-летнего мальчика на «Тойота РАФ 4» возле многоэтажного дома и скрылся с места ДТП. Прохожие вызвали для школьника скорую. Его госпитализировали с множественными травмами.

 

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За ходом расследования дела даже следил лично глава СК России Александр Бастрыкин.

#Алина Шефер#Суд#Дети#ДТП#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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