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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Медвежьи следы напугали жителей Ордынки под Новосибирском — их проверили инспекторы

3 апреля 2023, 05:21
Фото: АСТ-54/ВК
Следы медведя под Новосибирском

Жители села Ордынка под Новосибирском заметили следы медведя

Новосибирцы заметили следы медведя в лесу недалеко от села Ордынка. Место пришлось обследовать специалистам Минприроды региона.
«На следы наткнулись на выходных. Они были крохотные, либо медвежонка, либо другого хищного животного», - рассказали очевидцы.

Местные жители уверяли, что след на снегу остался от лапы медведя. А вот инспекторы в этом усомнились, но все равно поехали проверять участок.

«Специалисты обследовали место у баржи и не нашли медвежьих следов», — рассказала Atas.info пресс-секретарь министерства природы и экологии Новосибирской области Рината Чуприна.

А ведь еще в начале марта 2023 года недалеко от села Толмачево люди якобы видели волка. Позже выяснилось, что это просто бродячая собака.

Названо точное число медведей в лесах Новосибирской области
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Напомним, ранее глава Минприроды региона Евгений Шестернин рассказывал, что в  охотничьих угодьях Новосибирской области обитают порядка 1300 медведей в 2023 году. 

#Медведи#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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