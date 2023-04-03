Медвежьи следы напугали жителей Ордынки под Новосибирском — их проверили инспекторы

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
«На следы наткнулись на выходных. Они были крохотные, либо медвежонка, либо другого хищного животного», - рассказали очевидцы.
Местные жители уверяли, что след на снегу остался от лапы медведя. А вот инспекторы в этом усомнились, но все равно поехали проверять участок.
«Специалисты обследовали место у баржи и не нашли медвежьих следов», — рассказала Atas.info пресс-секретарь министерства природы и экологии Новосибирской области Рината Чуприна.
А ведь еще в начале марта 2023 года недалеко от села Толмачево люди якобы видели волка. Позже выяснилось, что это просто бродячая собака.
Напомним, ранее глава Минприроды региона Евгений Шестернин рассказывал, что в охотничьих угодьях Новосибирской области обитают порядка 1300 медведей в 2023 году.