Новосибирская УК выплатит почти 100 миллионов рублей «Проектному центру Сибири»

Претензии со стороны «Проектного центра Сибири» заключались в расторжении контракта, заключенного в октябре 2022 года. Компания должна была выполнить работы по строительству наружных электросетей и сдать их заказчику в декабре 2024 года. Однако позже «ПЛП» решила прекратить все деловые отношения с проектным центром, сама компания ссылалась на неверно предоставленные подрядчиком сведения о закупках.