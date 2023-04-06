Новосибирская УК выплатит почти 100 миллионов рублей «Проектному центру Сибири»

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Согласно решению арбитража, «Проектно-логистический парк» обязан выплатить указанную сумму в полном объеме. Кроме того, с «ПЛП» взыскали госпошлину в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, решение об одностороннем отказе от контракта со стороны ответчика признано недействительным.
Претензии со стороны «Проектного центра Сибири» заключались в расторжении контракта, заключенного в октябре 2022 года. Компания должна была выполнить работы по строительству наружных электросетей и сдать их заказчику в декабре 2024 года. Однако позже «ПЛП» решила прекратить все деловые отношения с проектным центром, сама компания ссылалась на неверно предоставленные подрядчиком сведения о закупках.
Согласно информации на сайте ПЛП, он создан в 2007 году по инициативе Правительства Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Комплексное управление парком и развитие его инфраструктуры осуществляет Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (АО «УК «ПЛП»).
Напомним, что арбитражный суд признал недействительными сделки, заключенные с бывшим регоператором по вывозу мусора «Экология-Новосибирск». Организации вернут свыше 40 миллионов рублей.