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Новосибирская УК выплатит почти 100 миллионов рублей «Проектному центру Сибири»

6 апреля 2023, 12:51
Фото: 1MI
Арбитраж удовлетворил требования истца

В Новосибирске УК выплатит почти 100 миллионов рублей «Проектному центру Сибири»

В Новосибирске удовлетворили иск «Проектного центра Сибири» к управляющей компании Промышленно-логистического парка. Ответчик обязан выплатить 98,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в Арбитражном суде региона.

Согласно решению арбитража, «Проектно-логистический парк» обязан выплатить указанную сумму в полном объеме. Кроме того, с «ПЛП» взыскали госпошлину в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, решение об одностороннем отказе от контракта со стороны ответчика признано недействительным.

Претензии со стороны «Проектного центра Сибири» заключались в расторжении контракта, заключенного в октябре 2022 года.  Компания должна была выполнить работы по строительству наружных электросетей и сдать их заказчику в декабре 2024 года. Однако позже «ПЛП» решила прекратить все деловые отношения с проектным центром, сама компания ссылалась на неверно предоставленные подрядчиком сведения о закупках.

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Согласно информации на сайте ПЛП, он создан в 2007 году по инициативе Правительства Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Комплексное управление парком и развитие его инфраструктуры осуществляет Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (АО «УК «ПЛП»).

Напомним, что арбитражный суд признал недействительными сделки, заключенные с бывшим регоператором по вывозу мусора «Экология-Новосибирск». Организации вернут свыше 40 миллионов рублей.

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#Новосибирск#Экономика#Арбитраж#Арбитражный суд#Иск#Контракт
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