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В Новосибирске три долгостроя завершат к концу 2023 года

12 апреля 2023, 02:29
Фото: 1MI
Три жилых дома достроят в Дзержинском районе Новосибирска
Сразу три жилых дома достроят в Дзержинском районе Новосибирска до конца 2023 года. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Совместными усилиями «Фонда» и жилищно-строительного кооператива планирует закончить возведение домов №11, 13, 16 микрорайона Закаменский. За ходом работ следят Минстрой региона и прокуратура.

Один из долгостроев – дом № 12 – уже ввели в эксплуатацию. На это потратили 543 млн рублей и 15 лет.

На оставшиеся многоэтажки требуется порядка 1,7 млрд рублей. Уже получил субсидию дом № 16.

В Закаменском микрорайоне Новосибирска спустя пятнадцать лет сдали долгострой
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Также в Новосибирске торопятся достроить долгострой на улице Кропоткина, который заброшен уже 22 года.

#Алина Шефер#Долгострой#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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