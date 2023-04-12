В Новосибирске три долгостроя завершат к концу 2023 года

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
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Updated Сегодня, 02:32
Совместными усилиями «Фонда» и жилищно-строительного кооператива планирует закончить возведение домов №11, 13, 16 микрорайона Закаменский. За ходом работ следят Минстрой региона и прокуратура.
Один из долгостроев – дом № 12 – уже ввели в эксплуатацию. На это потратили 543 млн рублей и 15 лет.
На оставшиеся многоэтажки требуется порядка 1,7 млрд рублей. Уже получил субсидию дом № 16.
Также в Новосибирске торопятся достроить долгострой на улице Кропоткина, который заброшен уже 22 года.